Силуанов пообещал пересмотреть налог на имущество россиян

Изменения в налоговой системе России могут произойти уже весной, сказал министр финансов Антон Силуанов. Но менять НДФЛ при этом не планируется. Скорее всего, он так и останется на уровне 13 процентов.

Что касается расчетов налогов на имущество физлиц в связи с переходом на кадастр, проблема должна решится в течение этого года. По словам министра, налоговое бремя для россиян в этом вопросе планируется смягчить.

Напомним, сегодня Владимир Путин в своем Послании Федеральному Собранию сказал, что кадастровая стоимость имущества не должна быть выше, чем рыночная, таким образом, механизм расчета налога на имущество физлиц должен быть уточнен, а налог на имущество людей должен стать справедливым и посильным.