США срочно увеличивают свой контингент в Афганистане

США в ускоренном темпе перебрасывают в Афганистан дополнительные войска. Военный контингент в ближайшее время должен увеличиться с 8400 до 15 тысяч военнослужащих, прибудут также 26 тысяч бойцов-контрактников и шесть тысяч военных инструкторов. Они помогут афганской армии сорвать так называемое "весеннее наступление радикалов", сообщает газета Neue Zuercher Zeitung.

Эксперты отмечают, что военное командование США отменило все ранее существовавшие ограничения для действий американских подразделений на местах. Речь теперь идет не только об оказании помощи афганским военным при опасных ситуациях, но и самостоятельных операциях против экстремистов.

Кроме того, Пентагон принял решение активнее задействовать авиацию для подавления огневых точек противника и уничтожения подпольных лабораторий по переработке опия. Военные хотят также перекрыть финансовые поступления движению "Талибан". В Кандагар с этой целью уже прибыла эскадрилья штурмовиков А-10А, которых называют "летающие танки". Для ударов "по афганской наркоимперии" будут также использоваться современные истребители F-22 Raptor и стратегические бомбардировщики B-52.

По некоторым данным, численность афганской армии составляет порядка 320 тысяч человек при заданном числе в 350 тысяч военнослужащих, однако их готовность воевать не на высоте. На моральное состояние солдат сильное влияние оказывают потери в боях. В войсках отмечается большая текучка кадров: ежегодно почти треть состава подлежит замене. В Пентагоне рассчитывают, что увеличение американского контингента выправит ситуацию.

Еще в ходе предвыборной кампании 2008 года президент Барак Обама обещал уйти из Афганистана. Планировалось вывести все боевые американские части к 2014 году. Однако эти сроки постоянно передвигались. Новая же администрация, судя по всему, настроена на силовое решение афганской проблемы. В своем первом обращении к Конгрессу "О положении страны" президент Дональд Трамп объявил об усилении военного присутствия в Афганистане.

"Наши войска будут там бороться, чтобы победить", - отметил глава Белого дома.