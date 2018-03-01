В Нидерландах арестовали получателей 4,5 тонны кокаина

В Нидерландах полиция арестовала шесть человек по подозрению в транспортировке наркотиков. Как пишет ТАСС, 4,5 тонны кокаина на сумму не менее 170 миллионов евро нашли в бельгийском порту Антверпена.

Наркотики были спрятаны в контейнере с бананами из Колумбии. Сотрудники правоохранительных органов доставили контейнер до пункта назначения - город Осс, а затем арестовали всех лиц, прибывших для его получения.

Из шести человек один является колумбийцем, остальные - голландцы. Злоумышленники достаточно часто используют порт Антверпен для транспортировки наркотиков из Латинской Америки в Нидерланды.