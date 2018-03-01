В Польше вступил в силу закон о запрете бандеровской идеологии

Скандальный закон о наказании за публичное обвинение польской нации в причастности к Холокосту вступил в силу в Польше, передает ТАСС. Кроме того, этот же закон документ запрещает пропаганду в Польше бандеровской идеологии, а также отрицание геноцида на Волыни.

За его нарушение грозит уголовная ответственность вплоть до тюремного заключения на срок до трех лет.

Еще до вступления в силу законопроект обострил и без того непростые отношения между Варшавой и Киевом, который считает бандеровцев своими героями, а по Волынской резне признал вину "лишь отдельных граждан страны".

Днем ранее президент Украины Петр Порошенко особо подчеркнул, что украинцы "вправе сами решать, как чествовать своих героев".