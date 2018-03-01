В Словакии задержан подозреваемый в убийстве журналиста

В Словакии задержан подозреваемый в убийстве репортера сетевого издания Aktuality.sk Яна Куциака задержан.

Как пишет ТАСС, полиция провела обыски в домах, расположенных рядом с селом Велка-Мача, где были убиты журналист и его невеста. У подозреваемого в совершении преступления обнаружены 160 граммов перветина (сильнодействующий наркотик местного производства).

Также изъяты ножи и одна единица короткоствольного оружия. По мнению главы полиции Словакии, пока рано говорить, что именно из этого оружия убили журналиста. Тела Куциака и его невесты нашли в ночь на понедельник.

По предварительным данным, к убийству причастна итальянская преступная группировка "Ндрангета". О ее деятельности в Словакии и связях во властных структурах готовил материал Куциак.