Уже завтра матчем "Анжи" - "Рубин" стартует весенняя часть российской Премьер-лиги. Интриг в оставшихся десяти турах предостаточно. Главная из них - сумеет ли "Локомотив" удержать лидерство? И впервые с 2004 года выиграть "золото". Помешать "красно-зеленым" попробуют сразу несколько команд.

Инфографика: РГ

Кто остановит "Локомотив"

Отрыв в восемь очков от ближайших конкурентов - солидное преимущество. В первой части сезона "Локомотиву" удалось оставить позади себя главных конкурентов - "Спартак" и "Зенит". Команда Юрия Семина не просто ушла на зимний перерыв лидером, но и обыграла в прошлом году как спартаковцев, так и питерцев. Причем в гостевых матчах. Что, безусловно, говорит о силе нынешнего "Локомотива".

В пользу "железнодорожников" и статистика: лишь раз за последние десять лет команда, выигравшая первый круг, не становилась затем чемпионом. Было это в сезоне 2013/14, когда "Зенит" упустил "золото", доставшееся в итоге ЦСКА. Кто сейчас может провернуть подобный фокус - большой вопрос.

Помешать "Локомотиву", если откровенно, в состоянии только "Спартак" и "Зенит". Ключевым моментом в борьбе за "золото" может стать дерби в это воскресенье, в котором "Локомотив" примет "красно-белых". Можно сказать, что эта игра - последний шанс для спартаковцев вернуться в чемпионскую гонку. В случае поражения команде Массимо Карреры впору будет задуматься о других задачах. В частности, о попадании в призеры.

Главными конкурентами "Локомотива" в борьбе за чемпионство считаются "Зенит" и "Спартак"

Инфографика: РГ

Путевки в Лигу

Нешуточная борьба ждет за попадание в призеры. Если быть точнее - в зону Лиги чемпионов. Напомним: со следующего сезона Россия может быть представлена в главном клубном турнире континента сразу тремя командами. Два лучших клуба получат прямые путевки в групповой этап, а третий сыграет в квалификации.

Претендентов на медали сразу несколько, а именно - четыре. Речь о "Спартаке", "Зените", "Краснодаре" и ЦСКА. Пока меньше всех шансов у ЦСКА, который занимает пятое место в таблице. При этом армейцы отстают от спартаковцев и питерцев всего лишь на два очка.

Но у того же "Спартака" есть одно небольшое преимущество перед "Зенитом" и ЦСКА. Армейцы и питерцы продолжают играть в Лиге Европы, в то время как "красно-белые" вылетели из турнира уже на первой стадии плей-офф. Меньше матчей - меньше нагрузок и травм. Это большой плюс для "Спартака", который в первой части сезона частенько терял игроков из-за повреждений.

Вмешаться в борьбу за распределение призовых мест может "Краснодар". Клуб выполнил главную задачу на зимнее межсезонье - удержал Федора Смолова. Хотя еще в декабре главный тренер "быков" Игорь Шалимов признавался: скорее всего, Смолов уйдет. Но форвард остался. И готов в третий раз подряд стать лучшим бомбардиром чемпионата России.

Инфографика: РГ

Кокорин или Смолов?

Еще одна интрига этого сезона. Кто из этой парочки - Александр Кокорин или Федор Смолов - забьет больше? Пока они идут вровень - по десять мячей у каждого. Но если Кокорин здорово себя проявил на старте сезона, а затем приутих, то Федор, наоборот, отличается стабильностью. Причем уже не первый год.

И все же сложно не отметить Кокорина. Всего год назад он был самым критикуемым футболистом в нашей стране. Ругали его не только за низкую результативность, но и активность в социальных сетях. Его фотографии с модных тусовок и ночных клубов откровенно бесили болельщиков, недоумевавших: а за что Кокорин получает свои пять миллионов евро в год?

Но в этом сезоне, то ли благодаря непопаданию в состав сборной на Кубок конфедераций, то ли из-за постоянной критики Кокорин изменился. Немного, но изменился. Наверное, Александру самому приятнее, когда больше говорят о его голах за "Зенит", чем о стрельбе на свадьбе в Северной Осетии. Главное, чтобы Кокорин не оступился. И составил связку нападающих вместе со Смоловым на чемпионате мира.

Остаться в живых

Интересная борьба развернется за сохранение прописки в Премьер-лиге. Самое любопытное здесь - сумеет ли остаться в высшем дивизионе "Динамо". Столичная команда только вернулась в элиту отечественного футбола. И вряд ли захочет во второй раз вылететь в Первую лигу.

Инфографика: РГ

При этом отрыв "бело-голубых" от занимающего предпоследнее место "Анжи" составляет лишь три очка. А от зоны стыковых матчей - и вовсе одно. Но с назначением главным тренером "Динамо" Дмитрия Хохлова команда хоть и слегка, но преобразилась. Чему свидетельство - две победы в последних двух матчах в прошлом году с одинаковым счетом 2:0 над "Ростовом" и "Анжи".

Меньше всего шансов остаться в Премьер-лиге у "СКА-Хабаровск". Дебютант элитного дивизиона занимает последнюю 16-ю строчку с отставанием в семь очков от "Анжи". Посмотрим, сумеют ли армейцы избежать вылета. Помочь им в этом призван бывший главный тренер "Локомотива" Ринат Билялетдинов, возглавивший команду этой зимой.

Цифра

80 матчей будет сыграно в Премьер-лиге этой весной.