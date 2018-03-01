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01.03.2018 15:10
Рубрика: В мире

Выборы президента в Армении пройдут 2 марта

Текст: Константин Волков

2 марта в Армении должны избрать нового президента. Единственным кандидатом стал Армен Саркисян (65 лет), посол Армении в Великобритании, в 1996-1997 годах был премьер-министром республики.

Саркисян выдвинут от правящей Республиканской партии (РПА) и находящейся с ней в коалиции Армянской революционной федерации "Дашнакцутюн". За его выдвижение высказались 65 депутатов парламента. Оппозиционная партия "Царукян", вторая по численности в законодательном органе страны, заявила, что отдаст голоса за кандидата, выдвинутого правящей партией. Другая оппозиционная партия "Елк" (девять депутатов) объявила, что намерена голосовать против. Всего для победы кандидату в президенты надо набрать минимум 79 голосов в парламенте из 105.

Фото: Аркадий Колыбалов/РГ
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Полномочия нынешнего президента Армении Сержа Саргсяна, занимающего пост президента Армении с весны 2008 года, истекают 9 апреля.

Надо учесть, что с окончанием президентских полномочий Саргсяна Армения переходит к модели парламентской республики, главным лицом становится премьер-министр, тогда как президенту остаются по большей части представительские функции. Тем не менее, как полагают эксперты, Армен Саркисян, политик, дипломат и бизнесмен, имеющий свои деловые интересы как в РФ, так и в странах Евросоюза, сможет использовать свои опыт и связи для привлечения инвестиций в республику.

Саркисян уже высказался на эту тему, заявив, что вступление Армении в ЕАЭС и параллельное подписание соглашения о партнерстве с Евросоюзом стали правильными шагами. "Став членом ЕАЭС, Армения открыла для себя окно в 200-миллионный рынок. Подписав соглашение с ЕС, мы стали единственной страной, которая имеет правильные отношения с Евросоюзом и тесные отношения с Россией и другими странами ЕАЭС", - отметил кандидат в президенты. Также, по его словам, Армения имеет все шансы стать "технологическим центром".

1 февраля Саркисян побывал в Москве, после чего отправился в Милан и в Лондон. Кто станет премьер-министром Армении, пока неизвестно. Согласно законодательству республики, кандидаты на эту должность должны быть выдвинуты правящей партией. При этом Серж Саргсян ранее отмечал, что, возможно, не станет претендовать на пост премьера.

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