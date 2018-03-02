72 человека вошли в состав в российской делегации на Играх

Российская делегация на Паралимпийских играх в корейском Пхенчхане будет состоять из 72 человек.

В делегацию вошли 29 спортсменов и пять спортсменов-ведущих, которые будут помогать атлетам с нарушением зрения. Кроме того, в составе делегации - 38 сопровождающих и официальных лиц. При этом Международный паралимпийский комитет (МПК) продолжает рассматривать возможность допуска к Играм ряда российских спортсменов.

На прошлой Паралимпиаде в Сочи Россию представляли 69 атлетов.

Напомним, что 29 января МПК продлил дисквалификацию Паралимпийского комитета России, которая была наложена еще в августе 2016 года. В связи с этим отечественные паралимпийцы смогут выступить на Играх в Пхенчхане в нейтральном статусе.

Паралимпиада пройдет с 8 по 18 марта.