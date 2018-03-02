Беларусь предложила создать независимую лабораторию для оценки продовольствия

Создание независимой лаборатории для оценки продукции могло бы исключить возникновение споров внутри Союзного государства относительно качества продовольствия, полагает вице-премьер Беларуси Михаил Русый. Важно, пояснил он, чтобы результаты исследований были признаны обеими заинтересованными сторонами. Свою позицию вице-премьер изложил в минувший четверг на национальном телеканале.

Аргументируя целесообразность в создании подобного формата, высокопоставленный чиновник пояснил, что в настоящее время в стране "нет референтных лабораторий арбитра". Он отметил, что подобные лаборатории есть в Польше и Литве.

Поэтому Минск и Москва условились в самое короткое время решить этот вопрос и уже наработали подходы: какие должны быть стандарты, как отбирать пробы, какая должна быть комплектация этих референтных лабораторий. "Необходимо, чтобы буквально в 2019 году они заработали", - заявил Русый. При этом, по его словам, существуют два принципиальных момента: эта экспертная структура "должна быть аттестована по международному стандарту и никому не подчиняться".

По мнению Русого, такую лабораторию следует создать в рамках Союзного государства, чтобы затем расширить круг ее ответственности и на другие страны ЕАЭС. Где территориально будет находиться лаборатория - в России или Беларуси, вице-премьер считает, - не столь важно. "Главное, чтобы она была", - подчеркнул он, отметив, что она должна снизить эмоциональный "накал страстей".

Вице-премьер добавил, что необходимо также решить проблему наличия "на территории ЕАЭС фальсификата и суррогата". В качестве примера он привел "сметанный продукт", содержащий различные растительные масла, в частности, пальмовое, или "сырный продукт".

Ранее, в четверг, как сообщалось, прошла встреча вице-премьера и президента страны Александра Лукашенко, на которой обсуждались поставки белорусского молока в Россию.