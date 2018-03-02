Бывший лидер колумбийских повстанцев перенес инфаркт

Экс-глава повстанческих Революционных вооруженных сил Колумбии Родриго Лондоньо Эчеверри (Тимошенко) перенес инфаркт. В настоящее время он находится в больнице, передает РИА Новости.

Состояние Лондоньо пока стабильное. У Тимошенко не первый раз выявляют проблемы со здоровьем. Ранее он лечился на Кубе.

Тимошенко планировал стать кандидатом на выборах президента Колумбии в мае этого года.

Революционные вооруженные сил Колумбии были созданы в 1964 году как военное крыло местной коммунистической партии для борьбы за построение "Новой Колумбии". В рядах группировки состоят до 20 тысяч бойцов.