Число заместителей министра энергетики России вырастет до восьми

Число заместителей министра энергетики России увеличивается с семи до восьми человек. Постановление об этом 28 февраля подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. Документ опубликован на официальном портале правовой информации 2 марта.

На данный момент у министра энергетики Александра Новака семь заместителей: Алексей Текслер, Анастасия Бондаренко, Антон Инюцын, Вячеслав Кравченко, Андрей Черезов, Анатолий Яновский и Кирилл Молодцов.

Собеседник "РГ" в отрасли полагает, что расширение числа заместителей связано с предстоящим переходом в Минэнерго Павла Сорокина, приказ о назначении которого уже должен был быть передан в правительство. На данный момент Сорокин возглавляет Аналитический центр ТЭК Российского энергетического агентства при ведомстве. В последние два года он активно участвовал в работе министерства в рамках сделки с ОПЕК о сокращении уровня нефтедобычи.