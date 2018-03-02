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02.03.2018 15:48
Рубрика: В мире

Двух греческих военнослужащих задержали в Турции

Текст: Александр Гасюк (Афины)

Двое военнослужащих греческой армии, патрулировавших греко-турецкую границу, случайно зашли на территорию Турции и были задержаны.

Как сообщает газета "Kathimerini", инцидент произошел утром 2 марта в лестном массиве в районе реки Эврос, по которой проходит граница между двумя странами.

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В генеральном штабе ВС Греции подчеркнули, что среди задержанных турецкими солдатами греческих военнослужащих оказался один младший офицер. В настоящее время задержанных отправили в турецкий город Эдирн для допроса и разбирательства.

В Афинах заявляют, что уже начаты переговоры с турецкой стороной о скорейшем возврате сбившихся с маршрута греческих военнослужащих и их возвращения можно ожидать в ближайшее время. Подчеркивается, что ошибка произошла "в условиях очень плохой погоды" и греки "случайно оказались на турецкой территории".

СМИ Греции отмечают, что подобные ошибки на греко-турецкой границе случаются довольно часто и подобные вопросы решаются очень быстро.

Впрочем, тот факт, что одним из основных раздражителей в отношениях Афин и Анкары в настоящее время является вопрос об экстрадиции восьмерых турецких военнослужащих, укрывшихся в Греции после попытки госпереворота в Турции, может напрямую сказаться на этом инциденте. В таком случае, заблудившиеся на границе греческие солдаты могут стать предметом торга для Анкары, которая добивается выдачи своих дезертиров.

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