Еврокомиссия призвала Украину и Россию срочно решить вопрос поставок газа

Европейская комиссия (ЕК) призвала компании, а также профильные министерства Украины и России "немедленно найти решение" для восстановления поставок газа. Со своей стороны ЕК готова инициировать, как и ранее, трехстороннюю встречу, в частности еврокомиссар Марош Шефчович планирует созвониться по этому вопросу с министрами обеих стран. Об этом говорится в заявлении Мароша Шефчовича, опубликованном вечером 2 марта на сайте ЕК.

По оценкам еврокомиссара, сложившаяся ситуация вызывает опасения, которые касаются не только прямых поставок газа на Украину, но и транзита в ЕС. В то же время в заявлении отмечается, что и Москва, и Киев подтвердили, что останутся надежными участниками рынка как поставщик и транзитер.

Марош Шефчович также отметил, что на данный момент ЕС не может оперативно помочь Украине реверсным газом, так как регион до сих пор находится во власти арктического циклона и организовать реверс технически сложно.

"Только вернулся из командировки и из новостей узнал, что мне должен позвонить господин Шефчович, - сказал журналистам министр энергетики Александр Новак вечером 2 марта (цитата по "Интерфаксу"). - По телефону мы с ним будем обсуждать все вопросы. В целом мы с ним договаривались на последней встрече, что будем периодически встречаться, и после того, как будет вынесено окончательное решение арбитражного суда, встретимся, обсудим все детали".

В конце февраля "Нафтогаз Украины" в соответствии с решением Стокгольмского арбитража направил "Газпрому" предоплату за поставки газа с 1 марта этого года. "Газпром" получил платеж, но всю сумму вернул, так как для начала поставок стороны не согласовали дополнительное соглашение к действующему контракту, как того требует договор, пояснял зампред правления "Газпрома" Александр Медведев. Таким образом, поставки с 1 марта начаты не были.