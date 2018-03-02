ФБР начало проверку сделки Trump Organization с участием Иванки Трамп

ФБР США проверяет бизнес-сделки компании Trump Organization, в которых участвовала дочь американского президента Иванка Трамп. Ведомство изучает сделки и контакты дочери лидера Соединенных Штатов для одобрения выдачи ей постоянного допуска к государственным секретам, передает ТАСС со ссылкой на CNN.

В настоящее время у Иванки Трамп имеется временный допуск к секретным сведениям.

ФБР изучает сделку по строительству отеля Trump International в Ванкувере. Иванка упоминала, что тесно работала с малайзийский бизнесменом Джу Ким Тиа.