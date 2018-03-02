"Газпром" объявил о начале расторжения контракта с "Нафтогазом"

Решение Стокгольмского арбитража, вынесенное 28 февраля, говорит о двойных стандартах, и с учетом нарушения балансов интересов сторон "Газпром" вынужден начать расторжение контракта с "Нафтогазом". Об этом 2 марта заявил председатель правления российской компании Алексей Миллер.

"Стокгольмский арбитраж, руководствуясь двойными стандартами, принял ассиметричное решение по контрактам на поставку и транзит газа с НАК "Нафтогаз Украины". Таким образом, решение арбитража существенно нарушило баланс интересов сторон по данным контрактам. Арбитры аргументировали свое решение резким ухудшением состояния украинской экономики. Мы категорически против того, чтобы за наш счет решались экономические проблемы Украины", - пояснил Миллер.

В этой ситуации продолжение действия контрактов для "Газпрома" "является экономически нецелесообразным и невыгодным", считает он, поэтому компания вынуждена "немедленно начать процедуру расторжения контрактов" с "Нафтогазом" на поставку и транзит газа в Стокгольмском арбитраже.

Ранее арбитры вынесли решение по спору между компаниями, который касается транзита российского газа через Украину. Они отвергли почти все требования "Нафтогаза" (увеличение тарифа на прокачку, увязка условий с законодательством ЕС и Украины, предоставление шиппер-кодов и прочее), но в части недозагрузки украинской газотранспортной системы признали виновным "Газпром". По условиям контракта он должен был поставлять ежегодно 110 миллиардов кубометров топлива транзитом, но объем был немного ниже, что компания объяснила снижением спроса со стороны европейских потребителей.

Суд не принял во внимание этот довод, уточнял ранее "Газпром", с чем компания не согласилась, так как те же арбитры ранее согласились с аргументами "Нафтогаза" о резком ухудшении cостояния украинской экономики, что повлекло снижение спроса на газ и неисполнение обязательств Украины по отбору газа.

"С учетом итогов двух разбирательств, в отношениях "Газпрома" и "Нафтогаза" по поставкам и транзиту возник существенный дисбаланс, нарушающий базовые принципы шведского права, которым регулируется контракт. "Газпром" будет защищать свои права всеми способами, доступными ему в соответствии с применимым законодательством", - заверили ранее в компании.