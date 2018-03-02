Европу возмутили планы США вести пошлины на сталь и алюминий

Председатель Европейской комиссии (ЕК) Жан-Клод Юнкер выразил протест против планов Вашингтона ввести пошлины на импорт в США стали и алюминия. Он пообещал принять в отношении американцев европейские контрмеры в соответствии с правилами Всемирной торговой организации.

"Мы выражаем большое сожаление в связи с этим шагом, который выглядит как вопиющее вмешательство с целью защиты американской промышленности и не имеет никакого оправдания с точки зрения национальной безопасности", - цитирует ТАСС заявление главы ЕК.

По словам Юнкера, Евросоюз не будет сидеть сложа руки, когда его "собственная промышленность страдает от несправедливых мер, которые ставят под угрозу тысячи европейских рабочих мест". "ЕС будет реагировать решительно и соразмерно для защиты своих интересов", - сказал европейский чиновник.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что его страна на следующей неделе введет импортные пошлины на сталь и алюминий. По словам хозяина Белого дома, размер пошлин составит 25 процентов для стали и 10 процентов для алюминия для всех стран, поставляющих эту продукцию в Соединенные Штаты.