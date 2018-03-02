Госдеп одобрил поставку Украине противотанковых комплексов Javelin

Госдепартамент одобрил продажу Украине 210 противотанковых комплексов Javelin на 47 миллионов долларов. Об этом, как передает РИА Новости, заявило Агентство по оборонному сотрудничеству и безопасности (DSCA), которое входит в систему министерства обороны США.

Таким образом, теперь Вашингтон и Киев могут заключить контракт, отметили в Пентагоне.

В DSCA уверены, что предлагаемая продажа "будет способствовать внешней политике и национальной безопасности США". "Комплексы Javelin помогут Украине создать свой долгосрочный оборонный потенциал, чтобы защитить свой суверенитет и территориальную целостность и удовлетворить свои требования национальной обороны", - пояснили в военном агентстве.

При этом "сделка не изменит базовый военный баланс в регионе", подчеркнули в DSCA.