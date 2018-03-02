Федеральный закон от 28 февраля 2018 г. N 36-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты "

Принят Государственной Думой 22 февраля 2018 года

Одобрен Советом Федерации 28 февраля 2018 года

Статья 1

В части 4 статьи 8 Федерального закона от 29 декабря 2004 года N 191-ФЗ "О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 1, ст. 17; 2006, N 27, ст. 2881; 2009, N 29, ст. 3611; 2015, N 9, ст. 1195) слова "1 марта 2018" заменить словами "1 марта 2020".

Статья 2

В части 3 статьи 47 Федерального закона от 24 июля 2007 года N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 31, ст. 4017; 2009, N 1, ст. 19; N 19, ст. 2283; N 52, ст. 6410; 2013, N 14, ст. 1651; N 23, ст. 2866; N 30, ст. 4083; 2014, N 45, ст. 6145; 2015, N 9, ст. 1193; 2016, N 18, ст. 2495; N 27, ст. 4294) слова "1 марта 2018" заменить словами "1 марта 2020".

Статья 3

В части 7 статьи 70 Федерального закона от 13 июля 2015 года N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 29, ст. 4344; 2016, N 26, ст. 3890; N 27, ст. 4294; 2017, N 31, ст. 4766, 4796, 4829) слова "1 марта 2018" заменить словами "1 марта 2020".

Статья 4

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Президент Российской Федерации В. Путин