Канада ответит США в случае введения пошлин на сталь и алюминий

Канада примет ответные меры в случае введения Соединенными Штатами ввозных пошлин на сталь и алюминий. Об этом заявила канадский министр иностранных дел Христя Фриланд.

По ее словам, абсолютно нецелесообразно рассматривать торговлю с Оттавой как угрозу национальной безопасности США. "В случае любых ограничений на канадскую продукцию из стали и алюминия Канада примет ответные меры, чтобы защитить свои торговые интересы и своих рабочих", - цитирует РИА Новости заявление Фриланд.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что США вводят ввозные пошлины на сталь в 25 процентов и на алюминий в 10 процентов. По данным минторга Соединенных Штатов, на Канаду приходится около 9 процентов импорта алюминия в страну, еще 12,5 процента - на Россию.

Еврокомиссия также заявила, что отреагирует на планы Вашингтона ввести пошлины.