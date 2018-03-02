Косачев: США в любом случае нашли бы повод для продления санкций

Решение Вашингтона о продлении санкций против РФ было абсолютно предсказуемым, считает глава международного комитета Совфеда Константин Косачев. Повод нашелся бы в любом случае, убежден он.

"Ничего нового в этой новости, увы, нет, решение было абсолютно предсказуемым, - цитирует сенатора РИА Новости. - А если бы не было Украины, то обязательно нашёлся другой повод для продления санкций".

Главной причиной Косачев назвал развитие сценария "не по-американски".

"Американский сценарий закончился в феврале 2014 года на Майдане, во многом спровоцированном американским вмешательством, - убежден Косачев. - И именно это - сценарии не по-американски где бы то ни было в мире - и представляет для США ту самую "экстраординарную угрозу". В прочтении Вашингтона".