Лавров: Мир платит высокую цену за желание США сохранить доминирование

Министр иностранных дел России Сергей Лавров дал развернутое интервью болгарскому журналу "Международные отношения". В ходе этого разговора были затронуты не только темы двусторонних отношений Москвы и Софии, но и уделено внимание мировым проблемам. "Российская газета" предлагает своим читателям полный текст этого интервью.

В этом году исполняется 140 лет с момента окончания Русско-турецкой освободительной войны (1877-1878 гг.) и восстановления болгарского государства. Как вы оцениваете роль этих событий в новой истории Балкан и Европы? Имеют ли исторические процессы, частью которых являются указанные события, актуальные измерения?

Сергей Лавров: Прежде всего, хотел бы поздравить болгарский народ с национальным праздником, пожелать ему благополучия, мира и процветания.

140-летие Освобождения Болгарии от османского ига - действительно эпохальная дата в истории российско-болгарских отношений. Отрадно, что этому юбилею посвящен целый ряд памятных мероприятий.

Исчерпав все дипломатические возможности, Россия пришла на помощь болгарским братьям. Способствовала восстановлению и укреплению болгарской государственности. При этом действовала искренне и бескорыстно - в отличие от ряда европейских держав, в результате деструктивной линии которых на Берлинском конгрессе 1878 г. территория освобожденной Болгарии оказалась значительно урезанной.

Очевидно, что Русско-турецкая война 1877-1878 гг. оказала колоссальное влияние на всю европейскую архитектуру. Победа, добытая кровью русских воинов и болгарских ополченцев, не только привела к возрождению Болгарии как независимого государства, но и способствовала росту национального самосознания у других балканских народов.

В России высоко ценят то, что сегодня, спустя 140 лет, болгарский народ бережно хранит память о подвиге наших солдат и офицеров. А имена выдающихся русских деятелей - Императора Александра II, дипломата Н.П. Игнатьева, генералов М.Д. Скобелева, Н.Г. Столетова, Э.И. Тотлебена, М.И. Драгомирова, И.В. Гурко носят улицы и площади болгарских городов.

Убежден, что опора на совместное историческое прошлое, на общие культурные и духовные корни, на глубокие чувства взаимной симпатии и дружбы, соединяющие наши братские народы остается прочным фундаментом для поступательного развития разнопланового двустороннего сотрудничества.

На российско-болгарские отношения сегодня влияет переплетение сложных факторов. С одной стороны, православие и славянство, общие культурные корни и традиции, духовная и географическая близость, уважение, родство и братство. С другой стороны - геополитика и политические обязательства. Какими вы видите перспективы развития двустороннего сотрудничества в различных областях, представляющих взаимный интерес, накануне чествования 140-летия подписания Сан-Стефанского мирного договора между Россией и Османской империей, который положил конец Русско-турецкой войне 1877-1878 гг. и ознаменовал создание Третьего болгарского государства? Каковы правильные пути успешного развития наших взаимоотношений?

Сергей Лавров: Болгария - важный партнер России в Европе. Для нас отношения с Софией носят самоценный характер и не зависят от колебаний политической конъюнктуры. Заинтересованы в их дальнейшем укреплении на принципах взаимной выгоды и учета интересов друг друга.

К сожалению, в последние годы наш диалог не всегда был успешным. Наиболее яркий пример - принятое в Софии под давлением Вашингтона и Брюсселя решение об отказе от строительства стратегически важного газопровода "Южный поток".

В этой связи с удовлетворением констатирую, что сегодня болгарские партнеры демонстрируют заинтересованность в развитии конструктивного взаимодействия. И это дает результаты. Возобновился рост товарооборота - в прошлом году его объем увеличился на 24% до 3,45 млрд долларов. Рассчитываю, что планируемое на осень XVI заседание двусторонней Межправительственной комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству позволит закрепить положительные тенденции, наметить перспективные направления для совместного приложения усилий.

В декабре 2016 г. удалось перевернуть страницу, связанную с проектом АЭС "Белене". После выплаты болгарской стороной 600 млн. евро российскому производителю изготовленное оборудование перешло в ее собственность. В настоящее время София рассматривает различные возможности его использования, в том числе - в интересах возобновления проекта.

В июне прошлого года ПАО "Газпром" и министерство энергетики Болгарии подписали "дорожную карту" о развитии сотрудничества в газовой сфере, которая предполагает изучение возможности расширения болгарской газотранспортной системы.

Динамично продвигаются культурно-гуманитарные контакты. Повышается привлекательность российского образования, укрепляются позиции русского языка, растут туристические обмены.

Рассчитываю, что нынешний юбилей станет важным подспорьем для дальнейшего расширения российско-болгарских связей на благо наших народов, в интересах поддержания стабильности и безопасности на нашем общем континенте.

После распада двуполярного мира и недолгой иллюзии появления однополярности сегодня мир стал многополярным. Мы являемся свидетелями нарастания противостояния и угрозы столкновений. Чувствуется, что война как будто возвращается в Европу - как образ мышления, как легитимный и морально допустимый инструмент решения международных споров и интересов. Как Россия видит свое место в этом новом мире, какими будут ее приоритеты в отношениях с другими глобальными игроками? Нужно ли нам пройти через кризис или даже войну, чтобы достичь катарсиса и вернуться к мирному пути? Необходима ли новая волна разрядки? Стоит ли ожидать в скором времени и "Хельсинки-2"?

Сергей Лавров: Сегодня мы - свидетели становления новой, более справедливой и демократической полицентричной системы мироустройства. Этот естественный процесс отражает появление и укрепление новых центров экономической мощи и связанного с этим политического влияния, которые, руководствуясь собственными национальными интересами, уверенно берут свою часть ответственности за поддержание безопасности и стабильности на различных уровнях. Многополярность - воплощение культурно-цивилизационного многообразия современного мира, желания его народов самим, без вмешательства извне, выбирать пути политического и социально-экономического развития.

К сожалению, на этом пути - ряд серьезных препятствий. Главное из которых - упорное стремление узкой группы западных государств во главе с США сохранить доминирование по всем азимутам в надежде и далее обеспечивать свое благополучие и процветание за счет остальных. Высокую цену за такие действия платит все мировое сообщество. Увеличивается конфликтный потенциал. Множатся очаги напряженности. Налицо дальнейшая эрозия международного права, попытки задействовать фактор силы для продвижения собственных интересов, укреплять собственную безопасность за счет безопасности других.

Для радикального оздоровления ситуации в Европе, в мире в целом необходимо выполнить ряд условий. Прежде всего отказаться от ставки на односторонние действия, от давления, угроз и шантажа и неукоснительно соблюдать зафиксированные в Уставе ООН основополагающие принципы международной жизни, включая суверенное равенство государств (вне зависимости от их размеров или формы правления), невмешательство в их внутренние дела, разрешение споров мирными средствами.

Востребовано очищение правовых основ межгосударственного общения - в частности, необходимо договориться о единообразном толковании принципов и норм международного права. Трудно переоценить в этой связи роль и значение такой уникальной Организации, как ООН, обладающей универсальной легитимностью. Практика последнего времени показала, что солидарные действия, подкрепленные авторитетом Всемирной организации в форме соответствующих резолюций ее Совета Безопасности, способны привести к значительному прогрессу в решении самых сложных и запутанных проблем.

Россия - один из ведущих центров формирующегося мира, постоянный член Совета Безопасности ООН, важный гарант глобальной стабильности - будет и впредь активно участвовать в продвижении положительной, объединительной, устремленной в будущее международной повестки дня. Способствовать политико-дипломатическому урегулированию многочисленных кризисов и конфликтов. Последовательно отстаивать в мировых делах ценности правды, справедливости, широкого равноправного сотрудничества. Неизменно открыты к совместной работе со всеми, кто проявляет встречную готовность, в целях эффективного решения актуальных вопросов мирового развития.

Международный терроризм и радикальный ислам превратили войну из битвы за территорию в борьбу за сознание людей, разделение общества. Мы стали свидетелями новой картины мира и перераспределения глобального пространства так, как это видит новый враг человечества - терроризм. Очевидно, что в борьбе против международного терроризма необходимо сопряжение усилий всего мира. В сентябре 2015 г. Президент России В.В. Путин запустил инициативу по созданию широкой антитеррористической коалиции под эгидой ООН. Два года спустя он призвал не на словах, а на деле приступить к формированию широкого антитеррористического фронта на общепризнанной международно-правовой основе, центральная роль в которой должна отводиться ООН. Каковы, по вашему мнению, перспективы данной инициативы? Могут ли Россия, Китай, США и ЕС преодолеть противоречия во имя общей битвы с международным терроризмом, и что для этого необходимо?

Сергей Лавров: Мир сталкивается со множеством вызовов. Особую опасность для всей нашей цивилизации представляет международный терроризм. Многочисленные теракты в различных государствах свидетельствуют, что эта проблема приобрела действительно всеохватывающий характер. Впервые за всю историю террористы замахнулись на создание государственного образования - халифата с собственной территорией, населением, человеконенавистнической идеологией.

В целях эффективной борьбы с террористической угрозой на 70-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Президент В.В. Путин выдвинул инициативу по формированию широкого антитеррористического фронта, которая в полной мере сохраняет свою актуальность и сегодня. Во многом благодаря военным и дипломатическим усилиям России удалось нанести сокрушительный удар международной террористической группировке ИГИЛ (запрещена в РФ - прим. "РГ") в Сирии.

Последовательно исходим из того, что антитеррористическое сотрудничество следует развивать на основе международного права и под эгидой ООН, как это предусматривает упомянутая российская инициатива. Необходимо преодолеть разобщенность в действиях государств, отказаться от "двойных стандартов", от порочной практики деления террористов на "плохих" и "не очень", от попыток их использования для решения узкокорыстных геополитических задач.

Число сторонников наших принципиальных подходов продолжает увеличиваться. В том числе в политических и экспертных кругах Запада, где укрепляется понимание того, что для победы над терроризмом необходимо учиться преодолевать противоречия, ориентироваться на долгосрочную перспективу. Россия давно и достаточно успешно сотрудничает со многими государствами в этой области. Например, российско-американское взаимодействие по линии спецслужб позволило предотвратить теракт в Санкт-Петербурге в декабре 2017 г.

Профильные министерства и ведомства России и Китая поддерживают плотный диалог по широкому спектру вопросов в контртеррористической сфере, в том числе в формате регулярных заседаний двусторонней межведомственной Рабочей группы по противодействию терроризму, а также в рамках РАТС ШОС и Рабочей группы БРИКС по антитеррору.

Антитеррористическая тематика - среди ключевых направлений нашего взаимодействия с Евросоюзом. В начале февраля состоялся очередной раунд консультаций высокого уровня по контртерроризму, повестка которых охватывала целый ряд вопросов. Отмечаем в целом понимание со стороны Брюсселя необходимости избегать политизации в данной сфере.

Свидетельством признания нашего вклада в антитеррористическую борьбу стало назначение российского дипломата В.И. Воронкова на должность заместителя Генерального секретаря ООН, главы Управления ООН по контртерроризму. Продолжим делать максимум для наращивания совместной работы по всему спектру проблем, связанных с международным терроризмом. Альтернативы этому не существует.

Россия является стратегическим партнером Европейского Союза. Между вами ведутся переговоры по заключению соглашения о сотрудничестве и партнерстве и о либерализации визового режима. Это важные вопросы и для Болгарии. Вы заявили, что Россия заинтересована в сильном и едином Европейском Союзе, но его решения должны основываться на балансе интересов стран-членов ЕС. Считаете ли вы, что Болгария, которая до середины текущего года будет являться страной-председателем Совета Европейского Союза, могла бы внести вклад в развитие отношений между Россией и ЕС?

Сергей Лавров: Прежде всего, хотел бы отметить, что переговоры по новому базовому соглашению, равно как и об упрощении условий поездок для граждан приостановлены по инициативе Евросоюза после известных событий на Украине в феврале 2014 г. Тогда - при поддержке Вашингтона и Брюсселя - в Киеве произошел государственный переворот. А захватившие вооруженным путем власть ультранационалисты раскололи украинское общество, развязали братоубийственную войну.

При этом ЕС пошел на поводу у Вашингтона, свалив вину за произошедшее на Россию, ввел против нас односторонние санкции, "заморозил" сотрудничество по большинству направлений, включая взаимную либерализацию визового режима и модернизацию договорно-правовой базы отношений. Более того, в новой ЕС-овской Глобальной стратегии отношения с Россией названы "стратегическим вызовом" для Брюсселя. Использование такой терминологии недальновидно и непрофессионально.

Россия своих подходов к взаимодействию с Евросоюзом не меняла. Повторю: хотим видеть ЕС - нашего важного соседа и ключевого торгово-экономического партнера - сильным, независимым международным игроком, способным самостоятельно определять свои внешнеполитические приоритеты.

Надеемся, что европейцы смогут преодолеть инерцию мышления, найти в себе силы отказаться от выстраивания российской политики по принципу "наименьшего общего знаменателя", перестав идти на поводу у немногочисленной, но весьма агрессивной группы стран-русофобов. Это не только обеспечило бы большую предсказуемость нашим отношениям, но и способствовало бы укреплению доверия и взаимопонимания в Евро-Атлантике.

В этой связи с удовлетворением констатирую, что в последнее время в российско-есовских отношениях наметился ряд положительных тенденций. В частности, в 2017 г. рост товарооборота составил более 20% - хотя, разумеется, до "докризисных" показателей пока еще далеко. Оживает политический диалог.

Рассчитываем, что София в качестве государства-председателя в Совете ЕС приложит усилия, чтобы вернуть связи между Россией и Евросоюзом на траекторию поступательного развития.

Как относится Россия к текущему и потенциальному членству в НАТО и ЕС стран Западных Балкан, и как оно отражается на геополитической обстановке и балансе интересов на Балканском полуострове?

Сергей Лавров: Уже неоднократно приходилось отвечать на эти вопросы. Североатлантический альянс - реликт эпохи биполярного противостояния - до сих пор действует исходя их логики "холодной войны", пытаясь найти оправдание собственному существованию. А на протяжении последних нескольких лет однозначно провозглашает своей целью "сдерживание" России.

Альянс одержим идеей "освоения" Балкан. НАТО вслед за втягиванием в свои ряды Черногории без учета мнения ее народа наращивает усилия по ускорению процесса присоединения к блоку Македонии, имеет аналогичные планы применительно к Боснии и Герцеговине. Тем самым укрепляются разделительные линии на европейском континенте, расшатывается архитектура европейской безопасности. Вряд ли это отвечает интересам народов Европы. При этом альянс оказался не в состоянии дать адекватный ответ на основной вызов современности - международный терроризм.

Россия, выдвинувшая в свое время инициативу заключения Договора о европейской безопасности, продолжит добиваться, чтобы безопасность в нашем общем "европейском доме" была неделимой.

Мы не видим каких-либо проблем в том, что балканские государства стремятся стать членами Евросоюза. Разумеется, они должны сами, без давления извне, оценить, насколько предъявляемые предварительные условия, необходимые для присоединения к ЕС, отвечают их национальным интересам. И, разумеется, евроинтеграционные устремления балканских государств не должны служить препятствием для их взаимодействия с нашей страной. При желании всегда можно найти взаимоприемлемые форматы сотрудничества.

К сожалению, в последнее время наблюдается заметная активизация усилий, направленных на подрыв многовековых связей России с государствами региона. От них неприкрыто и ультимативно требуют сделать выбор: "с нами или против нас". Иными словами: или с Москвой, или с Вашингтоном и Брюсселем.

Цель таких действий - превратить Балканы в еще один фронт противостояния в Европе. Уверен, что общественность балканских стран против реализации подобных сценариев.

Что касается России, то наш вклад в региональные дела будет и впредь созидательным. Рассматриваем Балканы как регион для конструктивного диалога и взаимодействия в интересах его государств и народов.