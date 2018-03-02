Лукашенко потребовал реализовать экономический потенциал Беларуси

Дальнейшее социально-экономическое развитие Беларуси требует вовлечение в эту сферу всего потенциала страны, всех высших должностных лиц государства. Такую задачу сформулировал Александр Лукашенко перед кабинетом министров, выступая сегодня на республиканском совещании по итогам истекшего года и задачам по обеспечению устойчивого экономического роста РБ, передает пресс-служба президента.

Обозреватели обратили внимание на жесткий характер критики со стороны главы государства, которая касалась практически всех направлений в деятельности исполнительной власти. Однако принцип "сдержек и противовесов" удачно сработал в выступлении Лукашенко и на этот раз. Он напомнил участникам встречи, что время, "когда приступало к работе нынешнее правительство, было тяжелым, но ему удалось добиться определенных результатов". Поэтому, дал понять президент, "говорить о том, что это правительство никудышное и надо его заменить, было бы неправильным".