МИД РФ назвал странным отказ США от консультаций по кибербезопасности

Странным и выходящим за рамки приличия назвала отказ США от участия в российско-американских экспертных консультациях по вопросам международной информационной безопасности официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Если говорить мягко и дипломатично, - странно. Если говорить, как реально обстоят дела, опять же выходящие за рамки, наверное, даже приличия, потому что договоренность об этом была достигнута. Были конкретные сроки, параметры подобных консультаций", - отметила дипломат.

Захарова считает, что на переговорах можно было обсудить ситуацию в сфере кибербезопасности. Тем более что американские политики - сенаторы, конгрессмены, эксперты - говорят о якобы вмешательстве России. "И поэтому что могло бы быть лучше, нежели обсуждение этого в данном формате?" - недоумевает она.

По словам Захаровой, российская сторона не просто была готова к этим консультациям, а делала все, чтобы они прошли конструктивно. "В последний момент, несмотря на достигнутые договоренности американцы, которые должны были участвовать и реально подтвердили свое участие, просто получили команду не участвовать. Это стало для них самих большим сюрпризом", - отметила представитель МИД РФ.

Вашингтон сорвал российско-американские консультации по безопасности в киберпространстве, и Москва в связи с этим сочла невозможным проведение нового раунда переговоров по стратегической стабильности, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов. Отмечалось также, что российская сторона рассматривает действия США как "очередной недружественный шаг, оставляющий впечатление заранее спланированной акции и ведущий к дальнейшей деградации двусторонних отношений".