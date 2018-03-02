МИД Венгрии: Украина "наносит удар в спину" Европе

Министерство иностранных дел Венгрии раскритиковало отмену Конституционным судом Украины закона об основах государственной языковой политики, который разрешал использование региональных языков в работе госорганов. С соответствующим заявлением выступил глава венгерского внешнеполитического ведомства Петер Сиярто.

По его словам, на Украине проводятся жестокие атаки на национальные меньшинства. "Серия связанных действий началась с закона "Об образовании", продолжилась нападениями на штаб-квартиру Общества венгерской культуры Закарпатья, а теперь достигла апогея с отменой закона о языке, который позволял меньшинствам использовать их родной язык", - цитирует РИА Новости заявление Сиярто.

Глава МИД Венгрии отметил, что подобное было бы невозможно в правовом государстве. Киев, по словам дипломата, ожидает от Европы проявления солидарности и в то же время "наносит удар в спину" жестокими мерами по отношению к национальным общинам. Сиярто заявил, что Будапешт отказывается поддерживать стремления Украины к интеграции с ЕС, пока права меньшинств не будут восстановлены.