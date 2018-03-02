Минимальная зарплата в Венесуэле превысила шесть долларов

В Венесуэле с первого марта минимальный размер оплаты труда (МРОТ) повышается на 58 процентов. Об этом в четверг объявил президент страны Николас Мадуро, передает РИА Новости.

Теперь размер минимальной зарплаты составляет 392,6 тысячи боливаров, однако с ежемесячной доплатой на приобретение товаров из основной продуктовой корзины (915 тысяч боливаров) общая сумма превышает 1,3 миллиона боливаров.

Последний раз МРОТ повышался в Венесуэле c января. Это происходит на фоне галопирующей инфляции и острого дефицита товаров.

По курсу "черного рынка" (213 тысяч боливаров за один американский доллар) общий размер минимальной зарплаты теперь составляет чуть более 6 долларов.