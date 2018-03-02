Минобороны РФ: Боевики готовят провокацию, чтобы обвинить Дамаск

В сирийской Восточной Гуте боевики планируют провокацию с отравляющими веществами, заявил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Евтушенко. После этого, по мнению российских военных, террористы готовятся обвинить правительственные войска САР.

"От сирийской стороны поступила информация о готовящейся группировками "Джебхат ан-Нусра", "Фейлак ар-Рахман" и "Ахрар аш-Шам" провокации с использованием отравляющих веществ, - передает ТАСС заявление Евтушенко. - Целью является обвинение правительственных войск в применении химического оружия в Восточной Гуте, поэтому акция готовится вблизи линии соприкосновения с сирийской армией".

При этом российские военные продолжают обеспечивать выход мирных жителей из Восточной Гуты.

"Обстановка в районе пункта пропуска остается напряженной, - констатировал Евтушенко. - Со вчерашнего вечера подступы к нему стали регулярно обстреливаться снайперами".