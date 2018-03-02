Наши прыгуны в высоту сделали золотой дубль на "зимнем" ЧМ

Российские прыгуны в высоту сделали "золотой" дубль в день открытия "зимнего" чемпионата мира по легкой атлетике в Бирмингеме (Великобритания). Мария Ласицкене (Кучина) победила с результатом 201 см, у мужчин Данил Лысенко стал лучшим, преодолев планку на высоте 236 см.

"Зимними" называют проводящие раз в два года чемпионаты мира в закрытых помещениях, которые, как правило, проводятся в начале марта. Ласицкене подошла к нынешнему турниру в статусе непобедимой прыгуньи - двукратная летняя чемпионка мира (на открытых аренах) не знала поражений на 38-ми внутренних и международных стартах подряд.

В Бирмингеме выступление Марии оказалось безупречным. Для получения нового титула ей понадобилось всего четыре попытки - она последовательно и с первого раза преодолела 184, 189, 193 и 196 см. Этого хватило для "золота". Уже в статусе победительницы россиянка со второй попытки взяла 201 см, штурмовала 207 см, но безуспешно. Результат серебряного призера американки Ваши Каннингем - 193 см. Такой же показатель и у обладательницы "бронзы" итальянки Алессии Трост, но она затратила больше попыток - случайная осечка на стартовой высоте 184 см.

Ласицкене теперь четырехкратная чемпионка мира - у нее два летних "золота" (Пекин-2015 и Лондон-2017) и две "зимние" высшие награды (Сопот-2014 и Бирмингем-2018).

Серебряный призер летнего ЧМ-2017 Данил Лысенко схлестнулся в зрелищной дуэли с представителем Катара, дважды олимпийским призером по имени Мутаз Эсса Баршим. Оба спортсмена шли абсолютно вровень, преодолевая с первой попытки 220, 225, 229 и 233 см. Когда планка поднялась на 236 см, то Баршим так и не смог совершить нужный прыжок, а Лысенко с третьего раза все-таки взлетел на высшую ступень пьедестала почета. Очень красивая победа 20-летнего россиянина!

На этом чемпионате мира Россию представляют всего-то восемь спортсменов. Поскольку временная дисквалификация Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) уже долгое время не снимается, наши спортсмены на соревнованиях под эгидой Международной федерации легкой атлетики (ИААФ) вынуждены выступать без флага, без гимна, в замысловатом и малопонятном статусе, который обозначается аббревиатурой ANA - Authorised Neutral Athletes (нейтральный атлет). Но это не мешает россиянам выигрывать медали.