Наши прыгуны в высоту сделали золотой дубль на "зимнем" ЧМ

Новости

Житель Камчатки ответит в суде за продажу нацистских кортиков 04:44
ФБР начало проверку сделки Trump Organization с участием Иванки Трамп 04:40
Канада ответит США в случае введения пошлин на сталь и алюминий 04:37
В Техасе рядом со школой поймали подростка с винтовкой 04:24
СБ ООН обсудит выполнение резолюции о перемирии в Сирии 12 марта 04:15
Бывший лидер колумбийских повстанцев перенес инфаркт 04:07
Пхеньян: КНДР не поставляет в Сирию компоненты для химоружия 04:06
Циклон нарушил работу аэропорта Южно-Сахалинска 04:04
Минимальная зарплата в Венесуэле превысила шесть долларов 03:52
Видео: В Бразилии во время представления упал акробат 03:34
Крупный пожар произошел в офисном здании Петербурга 03:25
Путин рассказал о гонке вооружений между США и Россией 03:13
В аэропортах Бразилии у туристов начали требовать справку о прививке 03:05
МИД Венгрии: Украина "наносит удар в спину" Европе 02:59
Летчики РФ за неделю пять раз перехватывали иностранные самолеты 02:37
В Саудовскую Аравию вернутся кинотеатры после 30-летнего запрета 02:28
Во время футбольного матча в Иране пострадали 350 человек 02:11
В Голливуде установили золотую статую Вайнштейна в халате 01:50
В США запустили ракету с метеоспутником GOES-S 01:40
Один человек убит в результате стрельбы на севере Петербурга 01:26
Восемь турецких военных погибли в результате операции в Африне 01:20
В США выступившую против оружейного лобби авиакомпанию лишили льгот 01:15
Госдеп одобрил поставку Украине противотанковых комплексов Javelin 00:50
Арестован американец, отправивший сыну Трампа конверт с крахмалом 00:45
Старейшие в мире татуировки обнаружены на египетских мумиях 00:40
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Рейтинг спортсменок, выступивших на Олимпиаде-2018
Рейтинг спортсменок, выступивших на Олимпиаде-2018
Задайте вопрос главе ЦОДД Вадиму Юрьеву
Задайте вопрос главе ЦОДД Вадиму Юрьеву
В "РГ" наградят победителей олимпиады "Миссия выполнима"
В "РГ" наградят победителей олимпиады "Миссия выполнима"
02.03.2018 01:11
Рубрика: Спорт

Наши прыгуны в высоту сделали золотой дубль на "зимнем" ЧМ

Текст: Илья Трисвятский
Российские прыгуны в высоту сделали "золотой" дубль в день открытия "зимнего" чемпионата мира по легкой атлетике в Бирмингеме (Великобритания). Мария Ласицкене (Кучина) победила с результатом 201 см, у мужчин Данил Лысенко стал лучшим, преодолев планку на высоте 236 см.

"Зимними" называют проводящие раз в два года чемпионаты мира в закрытых помещениях, которые, как правило, проводятся в начале марта. Ласицкене подошла к нынешнему турниру в статусе непобедимой прыгуньи - двукратная летняя чемпионка мира (на открытых аренах) не знала поражений на 38-ми внутренних и международных стартах подряд.
Владимир Путин и Дмитрий Медведев наградили олимпийцев

В Бирмингеме выступление Марии оказалось безупречным. Для получения нового титула ей понадобилось всего четыре попытки - она последовательно и с первого раза преодолела 184, 189, 193 и 196 см. Этого хватило для "золота". Уже в статусе победительницы россиянка со второй попытки взяла 201 см, штурмовала 207 см, но безуспешно. Результат серебряного призера американки Ваши Каннингем - 193 см. Такой же показатель и у обладательницы "бронзы" итальянки Алессии Трост, но она затратила больше попыток - случайная осечка на стартовой высоте 184 см.

Ласицкене теперь четырехкратная чемпионка мира - у нее два летних "золота" (Пекин-2015 и Лондон-2017) и две "зимние" высшие награды (Сопот-2014 и Бирмингем-2018).

Фото: Сергей Михеев/РГ
Как выйти из фитнес-клуба здоровым

Серебряный призер летнего ЧМ-2017 Данил Лысенко схлестнулся в зрелищной дуэли с представителем Катара, дважды олимпийским призером по имени Мутаз Эсса Баршим. Оба спортсмена шли абсолютно вровень, преодолевая с первой попытки 220, 225, 229 и 233 см. Когда планка поднялась на 236 см, то Баршим так и не смог совершить нужный прыжок, а Лысенко с третьего раза все-таки взлетел на высшую ступень пьедестала почета. Очень красивая победа 20-летнего россиянина!

На этом чемпионате мира Россию представляют всего-то восемь спортсменов. Поскольку временная дисквалификация Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) уже долгое время не снимается, наши спортсмены на соревнованиях под эгидой Международной федерации легкой атлетики (ИААФ) вынуждены выступать без флага, без гимна, в замысловатом и малопонятном статусе, который обозначается аббревиатурой ANA - Authorised Neutral Athletes (нейтральный атлет). Но это не мешает россиянам выигрывать медали.

Главное сегодня

Путин рассказал о гонке вооружений между США и Россией
Госдеп одобрил поставку Украине противотанковых комплексов Javelin
Один человек убит в результате стрельбы на севере Петербурга
Европу возмутили планы США вести пошлины на сталь и алюминий
В Саудовскую Аравию вернутся кинотеатры после 30-летнего запрета