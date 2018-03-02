Неймар пропустит до трех месяцев из-за травмы

Форвард французского "Пари Сен-Жермен" и сборной Бразилии Неймар может пропустить от двух с половиной до трех месяцев из-за травмы.

Об этом сообщает Sky Sports со ссылкой на врача бразильской национальной команды Родриго Ласмара. Сам Неймар уже прибыл в Рио-де-Жанейро, где его ожидает операция.

Учитывая предполагаемые сроки восстановления, Неймар точно не поможет "ПСЖ" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против мадридского "Реала". Кроме того, звездного форварда не стоит ждать и в составе сборной в Москве, где 23 марта в "Лужниках" пятикратные чемпионы мира проведут товарищеский матч с российской командой.

Напомним, злосчастным для Неймара стал матч против "Марселя" (3:0) 25 февраля. У бразильца были диагностированы растяжение связок голеностопного сустава и трещина пятой плюсневой кости.