ООН испугалась украинского карателя

Из официального Fаcebook Организации объединенных наций после жалобы бывшего командира украинского карательного батальона, а ныне депутата Верховной Рады Андрея Тетерука, была убрана картинка, изображающая древо мировых языков. Боевику и законодателю не понравилось, что украинский язык был показан лишь как побочная ветвь русского языка.

"На этот лживый факт не обращать внимания мы не можем, поскольку это утверждение укладывается в ряд целенаправленных шагов по оценкам украинского языка, а соответственно - и украинского народа, которые взяты на вооружение в стране-агрессоре и не раз были озвучены ее президентом. Эти фейки постоянно повторяются российскими и, к сожалению, украинскими СМИ. Сейчас видим новый этап этого наступления - с использованием ООН", - написал на своей странице в Fаcebook депутат Тетерук.

Скорее всего, украинский депутат разучился читать по-русски, иначе он мог бы узнать из сопровождавшего инфографику пресс-релиз ЮНЕСКО, что возмутившая его картинка иллюстрирует мировой атлас вымирающих языков. И в частности, языков, находящихся под угрозой исчезновения в России: айнского, югского, убыхского, ительменского и еще двух десятков наречий малых народов. При этом украинский язык, как считают в ЮНЕСКО, к исчезающим не относится, но его положение "вызывает опасение".

Казалось бы, у лучшего представителя украинского народа Тетерука появился повод покритиковать Россию за недостаточное внимание к положению "мовы", но его возмутил исключительно тот факт, что лингвисты всего мира не первый десяток лет считают украинский язык производным от русского.

"Москва навязывает мнение, что Украина - это политический проект, который оказался неудачным, и им якобы нужно исправить эту историческую ошибку. Это и есть стратегическая цель Кремля", - сделал далеко идущие выводы из лингвистической аксиомы Тетерук и потребовал реакции на этот "антиукраинский информационный удар" от Верховной Рады, МИД Украины, постоянного представителя страны при ООН и Министерства информационной политики.

К счастью, ООН избежало массированного удара украинской дипломатии: администраторы русскоязычной страницы организации в Facebook без лишних слов и деклараций удалили инфографику, дабы не связываться с обидчивым народным избранником из Украины. Тем более что все желающие увидели древо языков - инфографика была опубликована еще 5 января.

Примечательно и то, что до недавнего времени Тетерук очень редко использовал украинский язык. Дело в том, что этот уроженец Винницы окончил Московское высшее общевойсковое командное училище и пять лет служил в российской армии по контракту. В "зону АТО" он поехал добровольцем, и вскоре возглавил карательный батальон "Миротворец", прекративший свое существование под Иловайском. Причем, как утверждают злые языки, Тетерук фактически бежал одному ему известным коридором из окружения, оставив своих бойцов без командования. Это не помешало ему стать депутатом от партии "Народный фронт" и получить имидж одного из самых буйных депутатов и без того неспокойного украинского парламента. Например, в 2015 году, будучи в состоянии алкогольного опьянения, он прямо в зале заседания ударил стеклянной бутылкой по голове депутата от "Батькивщины" Александру Кужель, попутно обругав женщину на хорошо ему знакомом русском языке.