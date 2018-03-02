Определились все участники плей-офф Континентальной хоккейной лиги

Вчера тринадцатью матчами завершился регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. 16 лучших команд продолжит борьбу в плей-офф за Кубок Гагарина. Вчера в Континентальной хоккейной лиге состоялся последний игровой день регулярного чемпионата. По итогам 13 матчей определился состав участников плей-офф, а также расписание первого раунда Кубка Гагарина.

В Западной конференции три команды претендовали на две путевки. Пикантности моменту добавлял тот факт, что прямые конкуренты встречались друг с другом. Московские "Спартак" и "Динамо" при аншлаге бились в Парке легенд. Турнирная интрига формулировалась просто. "Спартак" в таблице земляков опережал на два очка, поэтому его устраивала ничья в основное время. "Динамо" же подняться с девятого места на восьмое могло только в случае победы в основное время.

"Спартак" в концовке первого периода открыл счет в большинстве, а вот второй период лучше начали динамовцы. Хиетанен использовал лишнего, и тут же Брюквин вывел вперед "бело-голубых". Бросок Радила в девятку восстановил паритет - 2:2 ко второму перерыву.

В третьем периоде динамовцы трижды оказывались в меньшинстве, чем "Спартак" мастерски воспользовался. Шайбы Лещенко и Максвелла сняли все вопросы о победителе. Никулин одну шайбу отыграл, но не более - 4:3. "Динамо" впервые остается без плей-офф КХЛ.

В параллельном матче в Санкт-Петербурге встречались питерский СКА, который досрочно выиграл "регулярку", и "Северсталь". Череповчане находились на восьмом месте в конференции, и для гарантированного попадания в плей-офф им тоже нужна была победа. Впрочем, в случае успеха "Спартака" результат этой встречи уже значения не имел.

Антуража матчу добавила необычная форма хозяев. В честь недавнего праздника, 23 февраля, армейцы с Невы облачились в синий камуфляж, стилизованный под военную форму. Получилось, кстати, симпатично. Но на атакующий порыв СКА все равно не повлияло. Матч завершился с редким для хоккея счетом 0:0. В буллитах сильнее был СКА.

"Сибирь" проиграла дома "Трактору" и во второй раз подряд не попала в плей-офф

Ну а в Восточной конференции ясность наступила чуть раньше. Здесь шокировал своих болельщиков хабаровский "Амур". Чтобы гарантировать себе место в восьмерке, ему было нужно обыграть потерявший турнирную мотивацию "Адмирал". Однако "моряки" из Владивостока подарки соседям делать не собирались. Все решила серия буллитов, где сильнее оказался "Адмирал" - 2:1.

Таким образом, "Амур" был вынужден дожидаться матчей конкурентов. И здесь подарок хабаровчанам преподнесла "Сибирь". Новосибирцы дома играли с челябинским "Трактором", который в плей-офф попал заранее. Однако все закончилось победой уральцев - 4:1. "Сибирь" второй сезон подряд остается без плей-офф. Команду Владимира Юрзинова-младшего опередил омский "Авангард", причем при весьма драматичных обстоятельствах. "Барыс", который просто доигрывает сезон, первый период завершил в свою пользу - 3:1. "Ястребы" после перерыва две шайбы отыграли, а победную шайбу Кошелев забросил за минуту до финальной сирены - 4:3 в пользу "Авангарда".

Все пары первого раунда плей-офф*

СКА - "Северсталь"

ЦСКА - "Спартак"

"Йокерит" - "Сочи"

"Локомотив" - "Торпедо"

"Ак Барс" - "Амур"

"Салават Юлаев" - "Авангард"

"Трактор" - "Нефтехимик"

"Автомобилист" - "Металлург"

* - серии пройдут до четырех побед одного из клубов. Команды, указанные первыми, начнут плей-офф на своей площадке. Первые матчи с участием "Йокерита" и "Торпедо" пройдут 3 марта. Остальные серии стартуют на день позже.