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02.03.2018 16:50
Рубрика: Общество

Патриарх: Русский и болгарский народ находятся в давней духовной связи

Текст: Елена Новоселова (София)

Начался визит Святейшего патриарха Московского и Всея Руси Кирилла в Болгарию.

В эти дни страна отмечает 140-летие освобождения от Османского ига. К этой свободе и государственной независимости болгарского государства Россия имеет самое непосредственное отношение, положив за них, по разным данным, от 20 до 35 тысяч жизней своих солдат. Слова "Шипка" и "Плевна" (места главных сражений) вошли в словарь общественной дискуссии в студенческих аудиториях и в дворянских собраниях. Непримиримые во взглядах на русский путь западники и славянофилы, Тургенев и Достоевский, сошлись в одной точке: славянскому народу на Балканах нужно помочь.

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Об этой давней духовной близости русских и болгар говорил и патриарх Кирилл в аэропорту Софии.

- Я очень рад вступить на близкую моему сердцу болгарскую землю, - начал он, обращаясь к встречающим вице-президенту Республики Болгария Ильяне Йотовой и духовенству страны. - С болгарским народом русский народ находится в особой духовной связи. И выразителями этой связи являются наши церкви. Многое меняется в мире, меняются иногда и политические устройства, и сама политика. А вот те связи, которыми церкви скрепляют народы, преодолевают изменения времени. И я с радостью свидетельствую, что эту духовную роль, объединяющую народы, сегодня в полной мере играют и Болгарская, и Русская церкви. Они поддерживают братские отношения и испытывают чувства солидарности друг к другу.

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