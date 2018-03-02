Пхеньян: КНДР не поставляет в Сирию компоненты для химоружия

Власти Северной Кореи опровергли опубликованную в газете New York Times информацию о возможных поставках в Сирию компонентов для производства химического оружия.

Как пишет РИА Новости, в распоряжении американского печатного издания оказался неопубликованный доклад ООН. В документе содержатся сведения о 40 ранее неизвестных партиях груза, направленных из КНДР в Сирию между 2012 и 2017 годами.

"КНДР ни разу не была замечена в разработке, производстве и хранении химического оружия, против которого она выступает", - сообщил руководитель пресс-службы Института по изучению США, входящего в состав МИД КНДР. По его словам, публикация является "грязной уловкой" для создания атмосферы санкций и установления полной морской блокады страны.