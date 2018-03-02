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Рубрика: Культура

Почему каждый должен послушать "Енуфу" Леоша Яначека

Текст: Мария Павлова
В Музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко состоялись премьерные показы оперы "Енуфа" ("Ее падчерица") чешского композитора Леоша Яначека.

За две недели до премьеры режиссер-постановщик, художественный руководитель оперной труппы Александр Титель провел открытую встречу со зрителями в рамках просветительского проекта "Студия". Поставить эту оперу на московской сцене было его давней мечтой, реализовать которую он планировал еще в 2003 году, но получилось только сейчас. Говорил он об этой опере с особой теплотой, откровенно, без утайки. Признался, что на время постановочного процесса придумал "Енуфе" рабочее название - "Мадонна со шрамом".

Фото: Предоставлено Московским областным государственным театром "Русский балет"
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Никакого клерикализма в произведении нет, подчеркнул режиссер. "Енуфа" у Тителя получилась искренней, нервной и одновременно с этим очень лиричной и воздушной - три часа пролетают на одном дыхании. Сочинение Яначека в театре исполняют на русском языке. Видна тщательная работа над произношением.

Музыка оперы шире и глубже, чем сюжет, она иллюстрирует его. Особенно это ощущается, как ни странно, в тишине, которой закачиваются основные сюжетные линии. В этот момент каждый в зале чувствует напряжение момента, нервозность будто летает в воздухе.

Перед нашими глазами разворачивается трагедия целого рода. Символом его служит дерево, которое не исчезает со сцены на протяжении всего произведения. Женщины в этом роду - Енуфа, Костельничка и Старая Бурыйя - сильнее мужчин, все решения принимают они.

Место действия - чешская деревня. Мы видим историю молодой красивой девушки Енуфы, которая узнает, что беременна от разгульного красавца и своего двоюродного брата Штевы (генетически они не связаны). Она боится позора и просит Штеву женится на ней. Мачеха Енуфы - Костельничка - против брака. Она ставит условие: молодые получат ее благословение только после того, как Штева возьмется за ум. Но повеса не собирался вступать в брак. Он предает любящую Енуфу и отказывается от родившегося сына. Девушка остается одна со своим позором. Есть еще один сводный брат - Лаца. Он давно влюблен в Енуфу, но все его попытки ухаживания тщетны. В порыве ревности юноша уродует любимую, оставляя ей шрам на лице. Приступ ярости у Лацы случается еще раз, когда он узнает о рождении ребенка Енуфы и Штевы. Он оказывается не в силах это принять. Костельничка, опасаясь, что в деревне станет известно о греховном падении Енуфы, решает проблему, втайне избавляясь от малыша…

Когда кажется, что больше не осталось света в жизни и наступил конец, у Енуфы в душе все-таки находится место для любви, прощения и милосердия. Наверно, в этом и есть сила жизни, она не может развиваться без конфликта, борьба ее основа. Сама суть человеческой души произрастает и проявляется исключительно на трагедиях. Прошедшая через предательство, страшную потерю и страдание Енуфа не озлобилась и продолжила жить. И символом этого продолжения в постановке МАМТ стал водопад, возле которого начинается история новой семьи - Енуфы и Лацы.

В прошлом сезоне опера Яначека (в других постановках) шла одновременно в 23 городах мира - Вене, Штутгарте, Нью-Йорке, Рио де Жанейро, Стокгольме и других. "Енуфа" имеет грандиозную популярность во всем мире, но не в России. Очень хочется верить, что консервативная российская публика наконец-то узнает и примет "Енуфу". МАМТ предоставил россиянам реальный шанс устранить чудовищную несправедливость по отношению к Леошу Яначеку, который страстно любил русскую культуру, может быть даже больше, чем любой другой мировой композитор. Яначек заслужил ответную любовь. Он писал "Енуфу" почти девять лет. Премьеру за пределами Моравии ждал еще двенадцать. В момент признания композитору было 62 года….

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