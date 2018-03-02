Путин хотел бы предотвратить распад СССР

Распад СССР - то историческое событие, которое Владимир Путин хотел бы предотвратить, если бы мог, передает ТАСС. Так ответил президент на один из блиц-вопросов в ходе медиафорума Общероссийского народного фронта (ОНФ) "Правда и справедливость".

При этом глава государства признал, что не хотел бы "променять сегодняшний день на другую историческую эпоху", так как в прошлом его предки были крепостными.

"Вы понимаете, в прошлые времена все мои предки были крепостными крестьянами, а я президент", - с иронией констатировал Владимир Путин.