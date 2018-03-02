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02.03.2018 16:39
Рубрика: Власть

Путин назвал причины для ответного применения ядерного оружия

Текст: Кира Латухина

Президент Владимир Путин рассказал, в каких случаях Россия может использовать ядерное оружие в ответ: если по нашей стране нанесен ядерный удар или же в случае нападения на РФ с обычным вооружением, если существует угроза существованию страны. Об этом глава государства заявил в интервью американскому телеканалу NBC. Фрагмент беседы опубликован в Twitter телеканала.

Фото: Россия 24/youtube.com
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"Существует две причины, которые могут заставить нас в ответ применить ядерное оружие: нападение на нас с применением ядерного оружия или же нападение на РФ с использованием обычного вооружения в случае, если существует угроза существованию российского государства", - объяснил Путин. Так он ответил на вопрос ведущей Мегин Келли, может ли нападение на Россию без использования ядерного вооружения привести к ядерной атаке со стороны Москвы.

Напомним, что вчера в Послании Федеральному Собранию президент сообщил о разработке и испытаниях новейших систем стратегического оружия, создаваемых в ответ на выход США из Договора по ПРО.

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