Путин рассказал о гонке вооружений между США и Россией

Гонка вооружений между Россией и США началась после того, как Вашингтон вышел из Договора по противоракетной обороне (ПРО). Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью телеканалу NBC.

Российского лидера спросили о том, следует ли понимать его послание Федеральному собранию как "объявление новой холодной войны" и ведут ли сейчас Вашингтон и Москва гонку вооружений.

"С моей точки зрения, те, кто заявляют о начале новой холодной войны, не являются аналитиками - они занимаются пропагандой, - цитирует ТАСС ответ Путина. - Если вы говорите о гонке вооружений, то она началась как раз тогда, когда США вышли из договора по ПРО".

NBC показал только фрагмент интервью с президентом РФ. Ожидается, что полностью оно выйдет в эфир в ближайшие дни.

Напомним, в конце 2001 года президент США Джордж Буш - младший формально уведомил о выходе страны из Договора по ПРО. Дата окончательного выхода Соединенных Штатов из этого соглашения наступила спустя полгода.