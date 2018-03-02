Путин рассказал, в чем сила России

На Медиафоруме в Калининграде президент ответил на блиц-вопросы: рассказал, что хотел бы изменить в прошлом - развал Советского союза, и раскрыл, в чем сила России - в людях. Еще глава государства сообщил, что кумиров у него нет, зарядку он делает каждый день и умеет готовить. И признался, что ходил неузнанным по улицам и верит в приметы.

Главное для Владимира Путина в жизни - результат. Кумиров из прошлого у него нет - неправильно их создавать для себя, считает он. Но ему нравятся очень многие общественные, культурные, государственные деятели: "Они все - слава нашей страны".

"Как запоминаете такой колоссальный объем информации?" - удивлялись журналисты. "Если каждый день заниматься, то не представляет труда", - ответил президент.

На вопрос, есть ли мечта, которая не сбылась, Путин ответил отрицательно. "Каждый из нас, все мы живем, работаем, ставим цели, - сказал он. - У меня известная работа и цель понятна: чтобы страна была успешной, мощной, сбалансированной, устойчивой, устремленной вперед".

На вопрос, делает ли он зарядку по утрам, президент ответил: "Постоянно, и сегодня тоже делал". Дал и рецепт, как бороться с ленью: "работать". То же самое он делает и когда грустно. А лучшим видом отдыха считает смену деятельности.

Оказывается, глава государства умеет готовить. "Постоянно готовлю салат, такой вкусный: потом угощу", - обещал он модератору Медиа-форума Ольге Тимофеевой. А если бы он не был президентом, то занимался бы творчеством, сообщил Путин.

Участники задали и вопрос, на который он уже отвечал: почему часы - на правой руке. "Чтобы не выковыривать... Они обычно висят на запястье, на левой руке, заводная головка крутится - неудобно, больно. Перевесил", - объяснил глава государства.

Выяснилось, что Путин гулял неузнанным по улицам. Но сейчас маловероятно его встретить. Также оказалось, что он верит в народные приметы, свое будущее знать бы не хотел, а в Новый год тоже, как и все, смотрит и ждет выступления президента. "Честное слово!" - заверил он. И еще обещал приехать на Чукотку, но когда - не сказал.

На вопрос о том, в каком историческом периоде глава государства хотел бы оказаться, он ответил: "Сегодня". И объяснил: "В прошлые времена все мои предки были крепостными крестьянами, а я - президент".

"Какое событие, уже происшедшее в России, вы бы хотели изменить?" - спросили журналисты. "Развал Советского Союза", - ответил он.

"В чем сила России?" - прозвучал заключительный вопрос. "В людях", - ни секунды ни колебался Путин.