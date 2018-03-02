Путин согласился создать инструмент взаимодействия власти и прессы

В России появится законодательно закрепленный инструмент взаимодействия чиновников и журналистов.

"Нам нужен законодательно закрепленный инструмент взаимодействия прессы и представителей власти", - согласился с предложениями участников президент на медиафоруме ОНФ в Калининграде.

"Наверное, все там детально не пропишешь, но какие-то принципы должны быть сформулированы", - считает Владимир Путин. "Надо просто подумать, как это аккуратно сделать, чтобы не перестараться", - добавил он.

"В советские времена власть была в рамках одной партии, а пресса в ее же руках", - прокомментировал президент сетования на то, что материалы в СМИ утратили прежнюю силу.

"Сегодня, надеюсь, пресса максимально деполитизирована", - заметил глава государства. Но власти должны реагировать на запросы СМИ.