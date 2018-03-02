На Казанском направлении МЖД начнут ремонт железнодорожного моста

В субботу и воскресенье, 3 и 4 марта, существенно изменится расписание пригородных электричек на Казанском направлении. Здесь будут ремонтировать мост.

Как сообщает пресс-службе Московской железной дороги, работы пройдут на первом главном пути перегона "Куровская - Гжель". Движение по одному пути остановят для необходимых работ на 24 часа, соответственно, по второму пути будет осуществляться реверсивное движение поездов.

Из-за этого на направлении часть электричек отменяют, часть изменят время отправления.

В МЖД просят пассажиров заранее планировать маршруты и следить за изменениями расписания.