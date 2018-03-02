Приморские предприятия и муниципальные образования благодаря современным технологиям начинают снижать потребление ресурсов.

Государство еще несколько лет назад разработало механизм, который помогает предприятиям внедрять энергоэффективные технологии. Фото: Пресс-служба администрации Приморского края

- Если подобная практика станет повсеместной, мы сможем экономить значительную сумму, которая будет реинвестирована в экономику края, - подчеркнул вице-губернатор региона Гагик Захарян на совещании, где обсуждалось внедрение энергоэффективных технологий ресурсоснабжающими предприятиями и потребителями-муниципалитетами и бюджетными учреждениями.

Эти мероприятия проводятся в рамках госпрограммы "Энергоэффективность, развитие газоснабжения и энергетики в Приморском крае", стартовавшей в 2013-м и рассчитанной до 2020 года.

Как отметила директор департамента по ЖКХ и топливным ресурсам Приморского края Елена Пархоменко, ведомство занимается модернизацией и реконструкцией объектов теплоснабжения, ремонтом сетей, что позволяет снизить потери. Еще одно направление - субсидирование бюджетов муниципальных образований.

- С 2013 по 2016 годы в перевод краевых котельных с мазута на уголь было вложено 1,2 миллиарда рублей. Если в 2012-м потребление топлива в отопительный сезон в условных тоннах составляло 515 тысяч, то после модернизации оно снизилось до 376 тысяч. Ежегодная экономия - 2,5 миллиарда рублей, - рассказала Елена Пархоменко.

Во Владивостоке, сообщил директор МУПВ "Владивостокское предприятие электрических сетей" Владимир Латышев, ежегодно тратят на уличное освещение около 377 миллионов рублей. Сумма остается практически неизменной, но при этом количество светильников за четыре года выросло с 15 до 40 тысяч - благодаря замене устаревших ламп на энергосберегающие.

По словам замглавы Находкинского городского округа Виталия Кожевникова, в 2016-2017 годах в муниципалитете экономия тепловой энергии составила 5,8 процента, электроэнергии - 5,2, воды - 7,8. С 2010-го по 2017-й на модернизацию котельных было потрачено 164 миллиона рублей, в том числе 123 из краевого и 41 - из местного бюджетов.

- Теплоэнергию удалось экономить за счет установки узлов теплового учета с регулировкой температур, установки пластиковых окон в садах и школах, утепления фасадов, реконструкции кровель. Электроэнергию - с помощью установки энергосберегающих ламп, датчиков движения на включение-выключение. Потребление воды стало снижаться после того как городской водоканал установил приборы частотного регулирования на насосные группы, - пояснил замглавы Находкинского городского округа.

На КГУП "Приморский водоканал", по информации и.о. гендиректора предприятия Руслана Кудельского, действует программа энергосбережения, предусматривающая замену оборудования, внедрение когенерации и создание гидравлической модели управления напорами. Насосы меняют на оборудование меньшей мощности. За два года затраты достигли 27,8 миллиона рублей, а экономия за последний год - 5,3 миллиона.

Несмотря на заманчивые условия ни муниципалитеты, ни бюджетные предприятия пока не заключили ни одного энергосервисного контракта

- Наши подсчеты показывают, что на приобретение генерирующего оборудования потребуется 290 миллионов рублей, а выгода по итогам года составит 76,8 миллиона рублей. Второе мероприятие - реализация гидравлической модели, когда вместо больших насосов используется каскад маленьких, что позволяет регулировать давление сети, быстро даст эффект. Затраты на него 285 миллионов рублей, при этом эффективность 52 миллиона рублей в год, - привел данные Руслан Кудельский.

Работы по программе энергосбережения окупятся за три-семь лет.

Положительные примеры есть и у других муниципалитетов, а также у профильных департаментов, в ведении которых находятся образовательные, социальные, спортивные объекты.

Тем не менее, признает Гагик Захарян, в Приморье делается еще не так много, поэтому следующими шагами станут постановка конкретных задач и жесткий контроль. Кроме того, по мнению вице-губернатора, необходимо менять принцип распределения субсидий, например, "привязать" их к разработке и внедрению инвестиционных программ, направленных на снижение расходов.

- В крае разрабатывается стратегия развития жилищно-коммунального комплекса, и важной ее частью является снижение нагрузки на бюджет, привлечение инвестиций в данную отрасль. Сейчас же мы видим, что предоставляемые субсидии не стимулируют ни развития, ни снижения затрат, - подчеркнул вице-губернатор, заметив, что необходимо изменить принцип получения краевых субсидий. - Помощь из бюджета должна побуждать выводить отрасль на более высокую ступень развития, повышать качество предоставления услуг приморцам.

Государство еще несколько лет назад разработало механизм, который помогает предприятиям внедрять энергоэффективные технологии. Для этого они могут заключить со специализированными организациями энергосервисный контракт (ЭСК), по которому исполнитель проведет полный комплекс работ по внедрению энергосберегающих технологий на предприятии заказчика. Расплачивается последний, как правило, после реализации проекта за счет сэкономленных средств.

Несмотря на заманчивые условия ни муниципалитеты, ни бюджетные предприятия пока не заключили ни одного подобного договора. При том что в других регионах уже реализовано достаточно много таких проектов, отметил представитель компании "Activ energy service" Артем Семин. Приморью фирма предлагает два направления работы.

- Во-первых, классический энергосервис для бюджетных учреждений. В этом году мы готовы инвестировать около полутора миллиардов рублей в системы освещения и теплоснабжения, модернизацию пищеблоков. Во-вторых, модернизация промышленных предприятий и инфраструктурных объектов. Расчеты здесь отдельные, и суммы кратно выше, - сообщил он.

Отметим, что раньше приморским учреждениям работать с энергосервисными компаниями мешало отсутствие краевой нормативной базы, но почти год назад она была подготовлена.

- Бюджетные предприятия на внедрение энергоэффективности денег не получат, им нужно привлекать внебюджетные средства, заключая ЭСК. Других вариантов я не вижу, - резюмировал Гагик Захарян.

Комментарии

Фото: Пресс-служба администрации Приморского края

Евгений Костюков, депутат Законодательного собрания Приморского края, советник директора ФАУ РосКапСтрой - Приморский край:

- Год назад я занялся вопросом энергоэффективности, и вместе с "РосКапСтроем" мы проверили 200 учреждений, находящихся в ведении департаментов образования, труда и соцразвития, а также здравоохранения. Оказалось, что в межотопительный период большинство учреждений для подготовки горячей воды используют электробойлеры, а некоторые продолжают жечь уголь и мазут в котельных. Таким образом, на подготовку горячей воды у них уходит порядка 250 миллионов рублей. После модернизации систем горячего водоснабжения затраты бюджета могут сократиться на 70 процентов. Мы проделали большую работу и привлекли инвесторов, которые готовы участвовать в этом проекте.

Фото: Пресс-служба администрации Приморского края

Игорь Обухов, председатель общественно-экспертного совета по качеству услуг ЖКХ в Приморском крае:

- Мы знаем, какие мероприятия проводятся бюджетными учреждениями, ресурсонабжающими компаниями. Но есть другой важный аспект. Мы, жители Приморья, платим за услуги ЖКХ все больше и больше. Между тем мероприятия по энергоэффективности можно проводить на средства, собранные Фондом капительного ремонта жилья. Но оказалось, что региональным законодательством это не предусмотрено. Мы вышли с инициативой включить в состав работ по капремонту энергосберегающие мероприятия. Поправки необходимо вносить на краевом уровне.