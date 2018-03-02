Событий в глубинке немного, и село Кузькино не исключение: календарные праздники, урожай грибов и яблок, приезд успешного в городе земляка, который в благодарность своей малой родине может клуб подновить или праздник устроить. А так все без излишеств, даже губернаторы Самарской области, на чьей территории Кузькино находится, визиты наносят нечасто. Поэтому о приезде сюда в сентябре 2000 года президента страны Владимира Путина помнят все и рассказывают, словно вчера это было.

Визит на высшем уровне

- Президента видел, как вас. Не царь никакой, а нормальный человек. Когда он приехал, мы как раз новые учебники по технологии получали. Владимир Владимирович поинтересовался, хороши ли пособия. Я говорю: хорошие, но нужна к ним матчасть - станки с ЧПУ, программы для моделирования, - вспоминает педагог Александр Щипитков.

- 30 августа к нам неожиданно прибыли представители власти и стали смотреть школу. Сказали, что должны приехать высокопоставленные лица, - рассказывает директор кузькинской школы Анастасия Воронина. - А к вечеру стало известно, что будет сам президент. Мы, разумеется, встревожились сильно.

Власти Самарской области, чтобы не ударить тогда в грязь лицом, готовили главе государства на выбор две только что открывшиеся школы. Но он отказался: "Я туда не пойду. Я поеду - покажите мне карту! - вот в эту деревню Кузькино". Вспомнил ли он тогда расхожую идиому, неизвестно. Но память сельчан отпечатала, что, когда кто-то на встрече с хитрецой поинтересовался: "Ну что, Владимир Владимирович, увидели вы у нас кузькину мать?", тот с улыбкой ответил: "Нет, не довелось. А вот такие красоты, как у вас, я только в Швейцарии наблюдал".

От святых до разбойников

Места тут и впрямь удивительные - бескрайние поля в окружении смешанного леса, стекающего к Волге, в каждую пору радуют глаз новыми красками. Неслучайно неподалеку еще в советские годы построили правительственный санаторий "Волжский Утес". Да и само Кузькино - село знатное, минувшей осенью отметило 300-летие. Факт вековой заселенности этих мест подтвержден историческими документами и археологическими находками на древнем капище - месте поклонения языческим богам.

А вот о происхождении названия села мнения расходятся. По одной версии, имя ему дали чудотворцы Косма и Дамиан, чья икона была обретена в здешнем источнике. Правда, как случилось, что почитаемый на Руси заступник из Космы превратился в уничижительного Кузьку, а второй и вовсе исчез из названия - историки объяснить не берутся.

По второй версии, имя Кузьма (он же Куземка или Кузька) носил один из первых поселенцев, а в XVII веке таковых было множество не только среди простолюдинов, но и в почетном сословии.

А третья байка, которую мне поведали местные школяры, гласит, что Кузька был разбойником, сколотившим состояние на грабежах. Деньги он зарыл под одним из верстовых столбов, а сам исчез. Правда, клад до сих пор не найден, а дом его сохранился и приспособлен ныне под магазин.

Заветные трудодни

Магазинов в селе два, а предприятий - ноль. В советские годы был тут богатый колхоз "Заветы Ильича" с садом и коровниками. Владимир Путин еще застал его осколки - около 30 голов КРС. А ныне буренки мычат разве что на личных подворьях. Жителей в селе тоже убавилось - чуть больше 400 человек, половина из которых - пенсионеры. Трудоспособные за хлебом насущным ездят кто в лесничество, кто в райцентр, кто в Биринск за 10 километров, нанимаются к тамошнему фермеру.

- Там земля плодороднее, - говорят жители Кузькино, - потому поля и засевают. А у нас тут что? Один песок, на нем разве что картошка растет. Но, в отличие от египетской, что заполонила прилавки магазинов, вкуса она отменного и уходит на рынке вдвое дороже. Многие пасеки держат, к дачникам летом нанимаются за наличные... Но у песков наших, - тут же добавляют, - есть огромный плюс перед черноземами. В Кузькино никогда не бывает грязи.

Школьная лыжня ведет напрямую к восстановленному сельскому храму. Фото: Василий Ирчинский

Особенно чисто зимой. Выглаженные до асфальта дороги обрамлены ровными бортиками снега. Солнце и легкий морозец, почти как в Альпах.

- Да, у нас действительно температура на несколько градусов выше, чем у соседей, так как мы на возвышенности и к солнцу ближе. А про Альпы вы это верно заметили. Владимир Путин, когда к нам на вертолете летел, тоже сравнивал, - улыбается Александр Викторович, собирая учеников на лыжную пробежку.

Прибыл в 2000-м президент не как волшебник, но сразу подарил местной школе пять новых компьютеров. С них-то компьютеризация сельского образования по всему Шигонскому району и началась. А узнав, что из соседнего села в Кузькино детей возит старенький автобус, Владимир Путин ничего не пообещал. Но вскоре после его визита школа получила новый уазик. Кстати, именно на линейке в Кузькино Владимир Путин поддержал тогда инициативу Самарской области стать пилотным регионом по внедрению ЕГЭ.

Без первого класса

- Мне кажется, что ему тогда просто рассказали, какая у нас хорошая школа, - делится догадками восьмиклассница Александра Белохвосткина. - Наша школа и сейчас побеждает во всех соревнованиях. Вот в футболе, например, у нас есть сборная не только среди мальчиков, но и среди девочек. Тренирует всех Александр Викторович.

Кроме физкультуры Александр Щипитков, единственный мужчина-учитель, в кузькинской школе ведет технологию, ОБЖ, основы православной культуры. Словом, многостаночник и энтузиаст, переживающий, что трудовому воспитанию в новых образовательных программах отводится все меньше времени. Но, верный "Заветам Ильича", свой сад он с детьми у школы вырастил. Каждое лето ребята собирают здесь яблоки, вишню и сливы и раздают старикам. Бесплатно, то есть от души.

Учеников остался минимум, чтобы школу не закрыли, - 60 человек. Первый класс не набрали вовсе

Изменилось в Кузькино за 18 лет многое, притом разнонаправленно. Приросло село дачниками, которые в сезон удваивают его население. На месте сгоревшего храма отстроили новый. Практически в каждом доме есть теперь неведомый тогда в сельской глубинке Интернет.

- Сегодня у нас уже 13 компьютеров для учеников с выходом в Интернет и почти все педагоги обеспечены ноутбуками, так что образовательные технологии доступны как и в городе, - уточняет Анастасия Воронина.

В самой же девятилетке сейчас учеников от прежних 78 осталось 60, необходимый минимум, чтобы школу не закрыли. При этом 26 ребят живут в приемных семьях. Первый класс минувшей осенью не набрали вовсе. В остальных - по пять-восемь человек.

На уроке географии семиклассники мне бодро рассказали о том, что их Кузькино хоть и далеко от Самары, но находится в Европе.

И это не только на карте. Вот, к примеру, дорога в село от самого областного центра уже вполне соответствует мировым стандартам. А ведь поговаривают, что в 2000-м президентский шофер в Кузькино даже ехать не хотел, но пришлось - по кочкам и колдобинам. Теперь же управились с бездорожьем, ведь только в 2017 году в транспортную инфраструктуру Самарской области было вложено 12 миллиардов рублей.

Впрочем, местные ученики признаются, что уезжать из своего села не собираются. Здесь перспектив больше, чем в городе: можно возрождать животноводство и земледелие, а можно и модный нынче экотуризм развивать.

Грибные места

От чаепития в школе Владимир Путин тогда отказался - время было рассчитано по минутам. А вот от грибов местных отказаться не смог. Вроде невзначай сказал сельчанам, собравшимся у школы: "Что, лес-то у вас рядом, а грибов нет?". "Как это нету грибов? Грибы есть, - раздался бодрый женский голос. - И намариновала, и нажарила... Володя, пойдем ко мне!"

Вот именно это "Володя", как полагают местные, президента и "торкнуло", зацепило значит. Охрана была в шоке, но он пошел и грибов отведал, и даже рюмку пригубил. "Он не мог не согласиться... мы сразу друг другу понравились", - рассказывает та самая активная дачница Валентина Кузьмина. Кстати, свой летний дом они с мужем купили, тоже клюнув не только на красоту мест, но и на созвучность имени.

Что же до грибов, то они в Кузькино каждый сезон в изобилии. В 2003 году школьники написали президенту письмо: "Уважаемый Владимир Владимирович! В нашей школе многое изменилось после того, как вы подарили нам компьютеры с выходом в Интернет. Ребята просили показать вам сайт, который они сделали, и спросить ваше мнение о нем". Президент ответил: "Сайт хороший, но неправильный. Я бы на нем изобразил не яблоки, а грибы. Грибы, я точно знаю, очень вкусные".