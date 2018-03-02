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Рост по всем направлениям

Экономика Искитимского района демонстрирует устойчивое развитие
Текст: Никита Зайков (Новосибирск)
Российская газета - Неделя - Сибирь №7508 (45)
Искитимский район - одна из важнейших частей Новосибирской агломерации. Благодаря эффективным мерам господдержки, в том числе инициированным депутатами заксобрания области, здесь растут объемы промышленного и сельскохозяйственного производства, реализуются социально ориентированные проекты, повышается качество образования.
Андрей Шимкив: На мартовской сессии мы будем обсуждать возможность предоставления аграриям дополнительной господдержки. Фото: Пресс-служба Законодательного Собрания Новосибирской области Андрей Шимкив: На мартовской сессии мы будем обсуждать возможность предоставления аграриям дополнительной господдержки. Фото: Пресс-служба Законодательного Собрания Новосибирской области
Андрей Шимкив: На мартовской сессии мы будем обсуждать возможность предоставления аграриям дополнительной господдержки. Фото: Пресс-служба Законодательного Собрания Новосибирской области

Как отметил на собрании трудовых коллективов глава района Олег Лагода, совокупный валовой продукт территории в 2017 году превысил 74 миллиарда рублей, увеличившись на 26,4 процента по сравнению с 2016-м. В областном рейтинге районов со смешанным типом производства Искитимский занимает второе место по показателям экономического и социального развития. В прошлом году здесь выпустили промышленной продукции на 51 миллиард рублей, что почти на сорок процентов больше, чем в 2016-м. А объем добычи полезных ископаемых вырос практически вдвое.

Лидирующие позиции в регионе занимают и сельскохозяйственные предприятия Искитимского района: здесь самое большое в области поголовье птицы, самые высокие показатели по производству яйца и мяса.

- Если говорить о сельском хозяйстве, минувший год был не самым удачным, - отмечает председатель Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Шимкив. - Упали закупочные цены на зерно, аграрии оказались в сложном финансовом положении. На первой же мартовской сессии мы будем обсуждать возможность предоставить им дополнительную господдержку - порядка пятисот миллионов руб-лей из регионального бюджета. Эти средства будут нелишними при проведении посевной кампании.

При этом, по мнению спикера регионального парламента, в чей округ входит значительная часть Искитимского района, здесь реализуются весьма перспективные инвестпроекты в сфере АПК. Яркий пример - строительство птицефабрики в поселке Улыбино, где будут созданы сотни рабочих мест.

Не забывают в районе и о развитии спорта. В комплексе имени Геннадия Сивири в Улыбино занятия по баскетболу, настольному теннису, волейболу, мини-футболу идут с утра до вечера, приезжают ребята со всей округи. Особая гордость - Александр и Татьяна Захаровы. В честь отца Татьяны, известного лыжника, назван основанный им когда-то спорткомплекс. В 2017 году Захаровы стали победителями всероссийского конкурса "Семья года" в номинации "Хранители традиций" - и дочь Захаровых, и младший сын-шестиклассник становились призерами областных соревнований, а старший сын уже получил звание мастера спорта. Помимо работы в спорткомплексе, глава семьи преподает физкультуру в Улыбинской средней школе, и здесь тоже целая выставка чемпионских кубков - трофеев учеников.

Кстати, благодаря соответствующей областной программе недавно был капитально отремонтирован спортзал средней школы села Улыбино. По словам директора школы Андрея Гриненко, теперь дети занимаются в таких же условиях, что и профессиональные спортсмены: в зале заменили окна и напольное покрытие, сделали косметический ремонт.

За счет средств депутатских фондов Андрея Шимкива и его коллеги - председателя комитета заксобрания по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам Евгения Покровского - школы Улыбино, Преображенки, Алексеевского и Советского поселков обновили спортинвентарь: были приобретены мячи, гири и, конечно, качественные лыжи и ботинки к ним.

- За два с половиной года мы провели огромную работу, - подчеркнул Андрей Шимкив. - Составили четкую дорожную карту, определили приоритетные направления и исполняем наказы избирателей. Ранее размер депутатских фондов составлял два миллиона рублей в год, а сегодня он подрос еще на миллион. Все эти деньги идут на социально значимые объекты - в школы и детские сады, а также на помощь пенсионерам, многодетным семьям.

P. S.

По словам председателя областного заксобрания, Искитимский район обладает хорошим кадровым и экономическим потенциалом, ведь здесь сосредоточены крупные промышленные предприятия и эффективно работающий малый бизнес, современный агропромышленный комплекс, запасы полезных ископаемых - угля и щебня. Андрей Шимкив уверен, что грамотная поддержка сельских территорий, создание условий для привлечения инвестиций - залог устойчивого развития области в целом.

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