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02.03.2018 03:22
Проект: В регионах

Поддержат молодые семьи

О выплатах родителям первого ребенка расскажут в роддоме и загсе
Текст: Никита Зайков (Новосибирск)
Российская газета - Неделя - Сибирь №7508 (45)
Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин, посетивший с рабочим визитом Новосибирскую область, отметил рост зарплат бюджетников в регионе.
Андрей Травников (слева) рассказал Максиму Топилину (справа) о социально-экономической ситуации в Новосибирской области. Фото: Пресс-служба правительства Новосибирской области Андрей Травников (слева) рассказал Максиму Топилину (справа) о социально-экономической ситуации в Новосибирской области. Фото: Пресс-служба правительства Новосибирской области
Андрей Травников (слева) рассказал Максиму Топилину (справа) о социально-экономической ситуации в Новосибирской области. Фото: Пресс-служба правительства Новосибирской области

Увеличение доходов работников бюджетной сферы, по словам Максима Топилина, - это важнейший критерий оценки эффективности работы региональной власти. Например, одна из самых сложных задач: с 1 января 2018 года зарплата врачей должна вдвое превышать среднюю по региону. Как выяснил министр, в Новосибирской области медики получают больше.

- В регионе по итогам прошлого года достигнуты все показатели, предусмотренные майскими указами, - подчеркнул министр. - С начала нынешнего года врачи, а также преподаватели вузов должны получать зарплату в размере двухсот процентов от средней по региону. Учителя, воспитатели дошкольных образовательных учреждений, работники культуры, социальной сферы и другие категории бюджетников - не менее ста процентов от средних доходов. Сегодня поинтересовался у новосибирских мед-работников, какая у них зарплата за январь. Оказалось, больше, чем было запланировано, и они сами оценивают этот уровень как достойный.

Кроме того, Максим Топилин обсудил с региональным правительством меры, направленные на увеличение рождаемости. В первую очередь - реализацию демографического пакета, предложенного президентом РФ в конце прошлого года. И это не только льготные условия ипотеки, продление действия материнского капитала и новая программа по созданию в детсадах дополнительных мест для детей ясельного возраста.

Среди инициированных главой государства мер - и ежемесячные выплаты родителям первого ребенка. По мнению временно исполняющего обязанности губернатора Новосибирской области Андрея Травникова, молодые родители час-то не знают о том, что имеют право на государственную поддержку, поэтому в регионе развернут широкую информационную кампанию.

- К ней необходимо привлечь в том числе медучреждения и органы загсов. Это нужно, чтобы каждый родитель, который имеет право на выплаты в связи с новыми инициативами президента, мог своевременно и с необходимым пакетом документов обратиться в МФЦ, администрацию района или города для оформления этой выплаты, - пояснил Андрей Травников.

Врио губернатора назвал меры поддержки молодых семей в целом важнейшими для региона.

- Я считаю, что молодые семьи - это самая приоритетная категория. Финансовое положение молодых семей зачастую хуже, чем у других категорий населения, которые имеют право на меры социальной поддержки, - уточнил Андрей Травников.

Среди новаций, к которым сейчас готовится область, врио губернатора выделил повышение МРОТ до уровня прожиточного минимума с 1 мая нынешнего года. По словам главы региона, это потребует дополнительных ресурсов, однако федеральное правительство окажет помощь регионам, в том числе Новосибирской области.

На повестке дня также остается пилотный проект, который будет реализован в области: внедрение электронного документооборота между клиниками и бюро медико-социальной экспертизы, где решается вопрос о присвоении группы инвалидности.

Сейчас новосибирцам, чтобы получить или подтвердить степень инвалидности, приходится лично предоставлять медицинские документы в бюро. Электронный документооборот предполагает, что учреждения будут обмениваться информацией сами, и это не только ускорит процесс оформления, но и избавит людей от неудобств.

Кстати

По основным показателям рынка труда Новосибирская область удерживает лидирующие позиции в Сибирском федеральном округе. В регионе сравнительно высокий уровень занятости населения - 64,4 процента и низкий процент безработицы - 5,8 процента. Этого результата удалось добиться благодаря принятым мерам по развитию малого и среднего предпринимательства. Содействие в организации самостоятельной занятости получило около пяти тысяч безработных, из них сорок процентов - сельские жители.

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