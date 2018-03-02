На Алтае росгвардеец застрелил напавшего на него пенсионера

В Алтайском крае следственные органы устанавливают обстоятельства инцидента: сотрудник Росгвардии застрелил из табельного оружия 65-летнего жителя села Баево.

- ЧП произошло первого марта, когда инспектор Управления Росгвардии по Алтайскому краю пришел в дом пенсионера для конфискации незаконно хранящегося у него огнестрельного оружия, - рассказала "РГ" помощник руководителя СУ СКР по Алтайскому краю Ольга Чеснокова. - Сотруднику Росгвардии пришлось применить табельное оружие. В результате 65-летний мужчина скончался от полученных огнестрельных ранений на месте происшествия.

По предварительным данным сотрудник правоохранительных органов вынужден был стрелять в целях самообороны, поскольку пенсионер напал на него с огнестрельным оружием и ножом и успел ранить в ногу.

По словам Ольги Чесноковой, сейчас по данному факту проводится доследственная проверка. "Следствию предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего и дать правовую оценку действиям погибшего мужчины и сотрудника Росгвардии. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - подчеркнула представитель регионального управления СКР.