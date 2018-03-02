Новости

Житель Камчатки ответит в суде за продажу нацистских кортиков 04:44
ФБР начало проверку сделки Trump Organization с участием Иванки Трамп 04:40
Канада ответит США в случае введения пошлин на сталь и алюминий 04:37
В Техасе рядом со школой поймали подростка с винтовкой 04:24
СБ ООН обсудит выполнение резолюции о перемирии в Сирии 12 марта 04:15
Бывший лидер колумбийских повстанцев перенес инфаркт 04:07
Пхеньян: КНДР не поставляет в Сирию компоненты для химоружия 04:06
Циклон нарушил работу аэропорта Южно-Сахалинска 04:04
Минимальная зарплата в Венесуэле превысила шесть долларов 03:52
Видео: В Бразилии во время представления упал акробат 03:34
Крупный пожар произошел в офисном здании Петербурга 03:25
Путин рассказал о гонке вооружений между США и Россией 03:13
В аэропортах Бразилии у туристов начали требовать справку о прививке 03:05
МИД Венгрии: Украина "наносит удар в спину" Европе 02:59
Летчики РФ за неделю пять раз перехватывали иностранные самолеты 02:37
В Саудовскую Аравию вернутся кинотеатры после 30-летнего запрета 02:28
Во время футбольного матча в Иране пострадали 350 человек 02:11
В Голливуде установили золотую статую Вайнштейна в халате 01:50
В США запустили ракету с метеоспутником GOES-S 01:40
Один человек убит в результате стрельбы на севере Петербурга 01:26
Восемь турецких военных погибли в результате операции в Африне 01:20
В США выступившую против оружейного лобби авиакомпанию лишили льгот 01:15
Госдеп одобрил поставку Украине противотанковых комплексов Javelin 00:50
Арестован американец, отправивший сыну Трампа конверт с крахмалом 00:45
Старейшие в мире татуировки обнаружены на египетских мумиях 00:40
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Рейтинг спортсменок, выступивших на Олимпиаде-2018
Рейтинг спортсменок, выступивших на Олимпиаде-2018
Задайте вопрос главе ЦОДД Вадиму Юрьеву
Задайте вопрос главе ЦОДД Вадиму Юрьеву
В "РГ" наградят победителей олимпиады "Миссия выполнима"
В "РГ" наградят победителей олимпиады "Миссия выполнима"
02.03.2018 03:22
Проект: В регионах

Город для созидания

Новосибирск готовится к своему 125-летию
Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
Российская газета - Неделя - Сибирь №7508 (45)
За 125 дней до начала торжеств по поводу юбилея Новосибирска во дворце культуры железнодорожников состоялось городское собрание общественности. На нем мэр Анатолий Локоть рассказал о том, что сделано за минувшие четыре года, и дал старт новым проектам.
Фото: Пресс-центр мэрии Новосибирска Фото: Пресс-центр мэрии Новосибирска
Фото: Пресс-центр мэрии Новосибирска

Обращаясь к участникам собрания, глава города отметил повышенное внимание общественности при принятии важных для города решений. Так, вместе с горожанами были определены три приоритета развития мегаполиса - это "Зеленый город", "Безопасные дороги и общественный транс-порт" и "Социальная инфраструктура". В 2017 году на финансирование по этим направлениям израсходовано более трех миллиардов рублей.

- При участии жителей задана траектория развития Новосибирска на годы вперед. Городское сообщество - наша опора. За последние годы мы защитили право новосибирцев влиять на решение городских проблем, - отметил Анатолий Локоть.

Прежде всего был изменен порядок публичных слушаний, внедрены новые формы взаимодействия - например, голосование по выбору дорог для ремонта и территорий для благоустройства. Ликвидированы бюрократические препоны, которые мешали гражданам поднимать наболевшие вопросы и инициировать проекты.

О вовлеченности тысяч горожан в работу над городскими проблемами сказал на собрании спикер Законодательного собрания области Андрей Шимкив.

- На мой взгляд, знаковым итогом года стало продуктивное сотрудничество регионального парламента с органами местного самоуправления в решении важнейших вопросов территории. В Новосибирске сложился новый формат местного самоуправления. Это новый опыт взаимодействия - непростой, но полезный. На собраниях, которые сейчас проходят в районах области и города, звучит множество мнений, появляются свежи идеи, - отметил Андрей Шимкив.

По словам председателя ТОС "Троллейный" Ленинского района Зинаиды Шершовой, жители многоквартирных домов сами решают, какими будут их дворы.

- Благоустраивая придомовую территорию, мы делаем нашу жизнь уютнее и комфортнее. В наших дворах появляются спортивные и детские площадки, высаживаются деревья. Совместно с жильцами мы разрабатываем проекты комплексного развития территории и получаем грантовую поддержку от мэрии на их реализацию, - рассказала Зинаида Шершова, получившая высшую награду города - почетную грамоту.

В числе награжденных - директор центра реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями "Олеся" Людмила Кожевникова. В декабре центр, услугами которого ежегодно пользуется более пятисот семей, отметил 25 лет со дня создания. Однако возможности центра ограничивает небольшое помещение, где он размещен.

- Мы рады, что мэрия нашла возможность решить проблему с помещением для центра "Олеся". Это настоящий подарок к юбилею. Теперь мы сможем улучшить качество жизни детей, имеющих ограничения по здоровью, и их родителей, - сказала Людмила Кожевникова.

Новосибирцы очень болезненно реагировали на точечную застройку. Как отметили участники собрания, в этой сфере многое изменилось к лучшему. Главное, утверждены новые правила землепользования и застройки.

- Новосибирск повернул свой вектор развития от хаотичной застройки к продуманному градостроительству и созданию современной городской среды, - подчеркнул мэр Анатолий Локоть.

Прямая речь
Фото: Татьяна Кравченко

Анатолий Локоть, мэр Новосибирска:

- Благодаря труду и неравнодушию наших горожан в Новосибирске создан серьезный задел для рывка вперед - в социальной сфере, в дорожном строительстве, в создании комфортной среды. Новосибирск становится более привлекательным местом для работы и жизни. Новые зеленые зоны, благоустроенные места отдыха и дворы, ухоженные парки и скверы - все это ежедневный труд, в котором участвуют тысячи людей. Новосибирск - город для созидания и реализации безграничных возможностей.

Главное сегодня

Путин рассказал о гонке вооружений между США и Россией
Госдеп одобрил поставку Украине противотанковых комплексов Javelin
Один человек убит в результате стрельбы на севере Петербурга
Европу возмутили планы США вести пошлины на сталь и алюминий
В Саудовскую Аравию вернутся кинотеатры после 30-летнего запрета