За 125 дней до начала торжеств по поводу юбилея Новосибирска во дворце культуры железнодорожников состоялось городское собрание общественности. На нем мэр Анатолий Локоть рассказал о том, что сделано за минувшие четыре года, и дал старт новым проектам.

Обращаясь к участникам собрания, глава города отметил повышенное внимание общественности при принятии важных для города решений. Так, вместе с горожанами были определены три приоритета развития мегаполиса - это "Зеленый город", "Безопасные дороги и общественный транс-порт" и "Социальная инфраструктура". В 2017 году на финансирование по этим направлениям израсходовано более трех миллиардов рублей.

- При участии жителей задана траектория развития Новосибирска на годы вперед. Городское сообщество - наша опора. За последние годы мы защитили право новосибирцев влиять на решение городских проблем, - отметил Анатолий Локоть.

Прежде всего был изменен порядок публичных слушаний, внедрены новые формы взаимодействия - например, голосование по выбору дорог для ремонта и территорий для благоустройства. Ликвидированы бюрократические препоны, которые мешали гражданам поднимать наболевшие вопросы и инициировать проекты.

О вовлеченности тысяч горожан в работу над городскими проблемами сказал на собрании спикер Законодательного собрания области Андрей Шимкив.

- На мой взгляд, знаковым итогом года стало продуктивное сотрудничество регионального парламента с органами местного самоуправления в решении важнейших вопросов территории. В Новосибирске сложился новый формат местного самоуправления. Это новый опыт взаимодействия - непростой, но полезный. На собраниях, которые сейчас проходят в районах области и города, звучит множество мнений, появляются свежи идеи, - отметил Андрей Шимкив.

По словам председателя ТОС "Троллейный" Ленинского района Зинаиды Шершовой, жители многоквартирных домов сами решают, какими будут их дворы.

- Благоустраивая придомовую территорию, мы делаем нашу жизнь уютнее и комфортнее. В наших дворах появляются спортивные и детские площадки, высаживаются деревья. Совместно с жильцами мы разрабатываем проекты комплексного развития территории и получаем грантовую поддержку от мэрии на их реализацию, - рассказала Зинаида Шершова, получившая высшую награду города - почетную грамоту.

В числе награжденных - директор центра реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями "Олеся" Людмила Кожевникова. В декабре центр, услугами которого ежегодно пользуется более пятисот семей, отметил 25 лет со дня создания. Однако возможности центра ограничивает небольшое помещение, где он размещен.

- Мы рады, что мэрия нашла возможность решить проблему с помещением для центра "Олеся". Это настоящий подарок к юбилею. Теперь мы сможем улучшить качество жизни детей, имеющих ограничения по здоровью, и их родителей, - сказала Людмила Кожевникова.

Новосибирцы очень болезненно реагировали на точечную застройку. Как отметили участники собрания, в этой сфере многое изменилось к лучшему. Главное, утверждены новые правила землепользования и застройки.

- Новосибирск повернул свой вектор развития от хаотичной застройки к продуманному градостроительству и созданию современной городской среды, - подчеркнул мэр Анатолий Локоть.

Прямая речь

Фото: Татьяна Кравченко

Анатолий Локоть, мэр Новосибирска:

- Благодаря труду и неравнодушию наших горожан в Новосибирске создан серьезный задел для рывка вперед - в социальной сфере, в дорожном строительстве, в создании комфортной среды. Новосибирск становится более привлекательным местом для работы и жизни. Новые зеленые зоны, благоустроенные места отдыха и дворы, ухоженные парки и скверы - все это ежедневный труд, в котором участвуют тысячи людей. Новосибирск - город для созидания и реализации безграничных возможностей.