Глава Дербентского района задержан и доставлен в изолятор

Глава Дербентского района Дагестана задержан и доставлен в изолятор. Об этом корреспонденту "РГ" сообщил старший помощник руководителя республиканского СУ СКР Расул Темирбеков.

- Пока Магомеда Джелилова задержали на двое суток, но мы будем ходатайствовать о продлении ареста, - подчеркнули в ведомстве.

Напомним, Магомед Джелилов подозревается в превышении должностных полномочий. Против него возбуждено уголовное дело. Пользуясь своим служебным положением, он, будучи еще врио главы района, подписал постановления о передаче в собственность двум местным жителям земельных участков площадью в 1 га каждый. Таким образом государству был причинен ущерб в 2,2 миллиона рублей.

В администрации Дербентского района проходят обыски. Изымается документация, которая будет подвергнута проверке.