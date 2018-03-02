Три человека погибли и пятеро пострадали в ДТП на Ставрополье

В Предгорном районе Ставропольского края вечером в пятницу произошло серьезное ДТП. ВАЗ-2104 и ВАЗ-2106 лоб в лоб столкнулись на автодороге Пятигорск - Георгиевск. Три человека погибли, еще пятеро получили травмы различной степени тяжести, сообщили в пресс-службе УГИБДД региона.

- В результате ДТП произошло столкновение двух автомобилей между поселками Лесогорский и Нижнеподкумский. Есть погибшие и пострадавшие, - сообщил глава пресс-службы ГУ МЧС по региону Олег Дегтярев.

Все погибшие, по предварительной информации, были пассажирами. В районную больницу Пятигорска доставлены трое взрослых с ранениями, еще двое пострадавших, включая трехлетнего ребенка, госпитализированы в больницу Георгиевска.

По предварительной версии, один из водителей выехал на полосу встречного движения, где и произошла авария, рассказали в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.