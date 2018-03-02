Крупный пожар произошел в офисном здании Петербурга

Шестиэтажное здание загорелось ночью в Санкт-Петербурге. Об этом ТАСС проинформировали в городском управлении МЧС.

"Второго марта в 01:56 на телефон "01" поступило сообщение о пожаре по адресу: Петроградский район, улица Куйбышева дом 21. В шестиэтажном, частично офисном, частично жилом доме, горит кровля над офисной частью здания на площади 100 квадратных метров", - сообщили спасатели.

В 02:25 ранг пожара был повышен до третьего. С огнем борются 49 пожарных и 12 единиц техники.

Информация о погибших или пострадавших не поступала.