Один человек убит в результате стрельбы на севере Петербурга

В результате стрельбы, произошедшей в четверг вечером на севере Санкт-Петербурга, один человек убит и один ранен. Об этом ТАСС проинформировали в региональном управлении МВД.

"В полицию поступило сообщение о хлопках, - сказал собеседник агентства. - На место происшествия выехали сотрудники полиции. Обнаружен труп мужчины, еще один мужчина госпитализирован".

Информации о задержанных пока нет. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, в 22:46 сотрудник автозаправки на улице Сикейроса сообщил о выстрелах, а на улице заметил два тела и вызвал скорую помощь.