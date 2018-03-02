Путин заявил о продолжении борьбы с коррупцией в Дагестане

Борьба с коррупцией в Дагестане идет в интересах народа, заявил президент Владимир Путин на медиафоруме ОНФ в Калининграде.

"Все, что делается, делается в интересах народа Дагестана, и это будет продолжено", - лаконично ответил глава государства на вопрос журналистки из республики.

Напомним, что в Дагестане в отношении представителей органов власти возбуждено свыше 70 уголовных дел. В начале февраля было отправлено в отставку правительство республики после задержания врио премьер-министра региона и его заместителей. Ранее были арестованы мэр Махачкалы и главный архитектор города.